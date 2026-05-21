Paseos gratis en Montevideo: qué hacer este fin de semana en el Parque Rivera y el Jardín Botánico
Otoño en la ciudad: descubrí los dos paseos gratuitos de este fin de semana para conectar con la naturaleza, desde una feria artesanal hasta fotografía al aire libre.
El otoño transforma los espacios verdes de Montevideo en escenarios ideales para salir a pasear, disfrutar del aire libre y hacer planes distintos en la ciudad. Este fin de semana habrá dos propuestas gratuitas pensadas para todas las edades: una feria de emprendedores en el Parque Rivera y una cacería fotográfica en el Jardín Botánico.
Ambas actividades invitan a bajar el ritmo, conectar con la naturaleza y aprovechar los espacios públicos desde otro lugar, ya sea recorriendo puestos al aire libre o descubriendo rincones de la ciudad a través de la cámara del celular.
Feria Otoñal en el Parque Rivera
El sábado 23 y domingo 24 de mayo, el Parque Rivera será sede de la Feria Otoñal organizada por Uruguay se muestra junto al Municipio E. La propuesta se desarrollará de 10 a 19 horas con entrada gratuita y promete dos jornadas para recorrer emprendimientos locales, disfrutar de música y compartir actividades en familia en un entorno natural.
Además de los stands gastronómicos, artesanales y de emprendedurismo, uno de los atractivos del evento es que será pet friendly, por lo que quienes quieran asistir con sus mascotas también podrán hacerlo. La feria apunta a generar un espacio de encuentro al aire libre donde vecinos y visitantes puedan apoyar a emprendedores uruguayos mientras disfrutan de un paseo distinto durante el fin de semana.
Cacería fotográfica en el Jardín Botánico
Para quienes disfrutan de la fotografía, la observación y las caminatas tranquilas, el sábado 23 de mayo habrá una cacería fotográfica en el Jardín Botánico de Montevideo.
La actividad comenzará a las 10:30 horas y propone recorrer el espacio capturando rincones, colores y escenas especiales del jardín. La invitación está abierta tanto para aficionados a la fotografía como para quienes simplemente quieran disfrutar de una mañana diferente rodeados de naturaleza.
Los participantes pueden llevar cámara o celular para sumarse al recorrido. La actividad es organizada por el Concejo Vecinal N°15 y cuenta con el apoyo del Municipio C.
Entre árboles, senderos y paisajes otoñales, la propuesta busca incentivar la creatividad y redescubrir uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad desde una mirada más atenta y contemplativa.
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