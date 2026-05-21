Paseos gratis en Montevideo: qué hacer este fin de semana en el Parque Rivera y el Jardín Botánico

El otoño transforma los espacios verdes de Montevideo en escenarios ideales para salir a pasear, disfrutar del aire libre y hacer planes distintos en la ciudad. Este fin de semana habrá dos propuestas gratuitas pensadas para todas las edades: una feria de emprendedores en el Parque Rivera y una cacería fotográfica en el Jardín Botánico.

Ambas actividades invitan a bajar el ritmo, conectar con la naturaleza y aprovechar los espacios públicos desde otro lugar, ya sea recorriendo puestos al aire libre o descubriendo rincones de la ciudad a través de la cámara del celular.

Feria Otoñal en el Parque Rivera

El sábado 23 y domingo 24 de mayo, el Parque Rivera será sede de la Feria Otoñal organizada por Uruguay se muestra junto al Municipio E. La propuesta se desarrollará de 10 a 19 horas con entrada gratuita y promete dos jornadas para recorrer emprendimientos locales, disfrutar de música y compartir actividades en familia en un entorno natural.

Además de los stands gastronómicos, artesanales y de emprendedurismo, uno de los atractivos del evento es que será pet friendly, por lo que quienes quieran asistir con sus mascotas también podrán hacerlo. La feria apunta a generar un espacio de encuentro al aire libre donde vecinos y visitantes puedan apoyar a emprendedores uruguayos mientras disfrutan de un paseo distinto durante el fin de semana.

Parque Rivera de Montevideo. Foto: F. Ponzetto.

Cacería fotográfica en el Jardín Botánico

Para quienes disfrutan de la fotografía, la observación y las caminatas tranquilas, el sábado 23 de mayo habrá una cacería fotográfica en el Jardín Botánico de Montevideo.

La actividad comenzará a las 10:30 horas y propone recorrer el espacio capturando rincones, colores y escenas especiales del jardín. La invitación está abierta tanto para aficionados a la fotografía como para quienes simplemente quieran disfrutar de una mañana diferente rodeados de naturaleza.

Los participantes pueden llevar cámara o celular para sumarse al recorrido. La actividad es organizada por el Concejo Vecinal N°15 y cuenta con el apoyo del Municipio C.

Entre árboles, senderos y paisajes otoñales, la propuesta busca incentivar la creatividad y redescubrir uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad desde una mirada más atenta y contemplativa.