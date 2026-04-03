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El País Bienestar Descanso Viajes y paseos

Parques y espacios verdes: cinco salidas para disfrutar con niños este fin de semana

Opciones al aire libre, con mucho espacio para jugar y conectar con la naturaleza, ideales para una escapada en familia durante lo que resta de la semana.

Rosana-Decima
Rosana Decima
03/04/2026, 03:30
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Ecoparque Tálice. Foto: Facebook Ecoparque Tálice

Semana Santa es una buena oportunidad para bajar el ritmo y aprovechar los espacios verdes, sobre todo si el plan es salir con niños. En distintos puntos del país hay parques amplios, muchos de acceso libre, que combinan naturaleza, juego y aire libre sin necesidad de grandes traslados ni mayores gastos.

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Una de las alternativas más completas es el Parque Roosevelt, a pocos minutos de Montevideo. Con grandes extensiones de verde, juegos y senderos, es ideal para andar en bicicleta, hacer picnic o simplemente dejar que los más chicos jueguen con libertad.

En Flores, el Ecoparque Tálice se mantiene como un clásico. El ingreso tiene diferentes costos, según la edad, y es gratis para menores de dos años. Permite pasar el día entre árboles, mesas y espacios abiertos.

Otra opción es el Parque del Prado, uno de los pulmones verdes de la capital. Con zonas arboladas, senderos y lugares para descansar, es perfecto para una salida tranquila en familia y con un otoño que ya empieza a pintar con sus colores tan particulares.

Para quienes buscan combinar paseo y naturaleza, en Maldonado está el Arboretum Lussich que ofrece senderos rodeados de especies centenarias. El acceso es libre y permite recorrer distintos circuitos a pie, en un entorno cuidado y silencioso.

Arboretum Lussich.
Arboretum Lussich.
Foto: Rosana Decima

En Lavalleja, destinos como Villa Serrana o el entorno del Salto del Penitente proponen una experiencia más natural, con paisajes serranos, caminatas y espacios amplios para explorar.

Salto del Penitente
Salto del Penitente en Uruguay.
Foto: Tatiana Scherz Brener.

Son propuestas simples, accesibles y al aire libre, pensadas para disfrutar en familia, moverse y aprovechar el entorno durante los días de descanso.

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