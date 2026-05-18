Cuándo es la Feria del Alfajor en Uruguay: el evento que reúne los sabores más creativos del país

Hay sabores que despiertan recuerdos, meriendas compartidas y pequeñas celebraciones cotidianas. En Uruguay, el alfajor ocupa un lugar especial dentro de esa memoria afectiva colectiva, y este año volverá a tener su gran fiesta en Montevideo. Del 5 al 7 de junio, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) será sede de la nueva edición de la Feria Internacional del Alfajor, un evento que reunirá a marcas artesanales, emprendimientos emergentes y empresas reconocidas de Uruguay y la región.

Después de tres ediciones que crecieron año a año —la última con más de 15.000 asistentes—, la feria se consolida como uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del calendario local. La propuesta no solo invita a degustar distintos tipos de alfajores, sino también a descubrir historias, procesos creativos y nuevas tendencias alrededor de uno de los productos más queridos por los uruguayos.

Más de 60 stands ofrecerán desde versiones clásicas hasta combinaciones innovadoras, reflejando la creatividad que caracteriza a la industria alfajorera nacional. No es casualidad: Uruguay es hoy el segundo mayor productor y consumidor de alfajores de la región, y se destaca especialmente por sus variedades originales y artesanales.

Mucho más que una feria gastronómica

La programación fue pensada para públicos de todas las edades. Uno de los momentos más esperados será la Cata y Premiación Oficial, donde se elegirá al “Mejor Alfajor de Uruguay”. Además, entre 10 y 15 productos serán seleccionados para representar al país en el Campeonato Mundial del Alfajor, que se realizará en agosto en Buenos Aires.

En las ediciones anteriores, los ganadores reflejaron la diversidad y creatividad del sector: desde un alfajor de manjar de limón hasta opciones con crema de avellanas o incluso versiones sin gluten ni lactosa.

También habrá actividades para niños con el espacio “Alfajoreritos en Acción”, liderado por la pastelera Luisina Pérez Pieroni, donde los más pequeños podrán crear sus propios alfajores. A eso se suman masterclasses, charlas sobre historia e innovación, zona gastronómica con propuestas dulces y saladas, y hasta coleccionistas de envoltorios que aportarán una mirada cultural y nostálgica al universo alfajorero.

Feria del Alfajor en Montevideo. Foto: Nicolás Pica.

Según explicó Sebastián Buffa, la feria también funciona como plataforma de crecimiento para pequeños emprendimientos. Algunas marcas que participaron en las primeras ediciones lograron ampliar su distribución e incluso abrir locales propios gracias a la visibilidad obtenida en el evento. En esa línea, la edición 2026 volverá a contar con el apoyo de República Microfinanzas, que ofrecerá líneas de financiamiento y créditos especiales para emprendedores interesados en participar.

La feria también servirá como escenario para el lanzamiento oficial de la Fiesta de Minas Capital Nacional del Alfajor, que buscará posicionar a Lavalleja como uno de los polos alfajoreros más importantes del país. Además, por primera vez estará presente la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate de Nueva Helvecia, sumando otra referencia emblemática de la gastronomía uruguaya de invierno.

Con entradas accesibles y acceso gratuito para menores de 5 años, la Feria Internacional del Alfajor apunta a convertirse en un paseo ideal para disfrutar en familia, con amigos o incluso como salida de fin de semana. Porque detrás de cada alfajor hay recetas familiares, productores, innovación y una cultura gastronómica que sigue creciendo en Uruguay. Entradas disponibles en Mi Entrada.