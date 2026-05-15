El truco para que el bizcochuelo no se pegue al molde ni se rompa al desmoldarlo

Desmoldar un bizcochuelo puede transformarse en uno de los momentos más frustrantes de la cocina cuando la preparación se pega, se quiebra o pierde parte de su textura. Por eso, cocineros y especialistas en repostería coinciden en que la preparación correcta del molde y el respeto por los tiempos de enfriamiento son claves para lograr un buen resultado.

La chef María Lo Gómez, ganadora de MasterChef España 2022, explicó en su cuenta de Instagram que utilizar grasa de cerdo para preparar el molde puede ofrecer mejores resultados que la manteca tradicional. Según detalló, este ingrediente crea una superficie más resistente al calor y facilita que la masa se desprenda luego de la cocción.

La especialista indicó además que aplicar una capa de grasa junto con harina ayuda a generar una barrera que reduce la humedad y evita que los bordes del bizcochuelo se adhieran al recipiente.

Técnicas para evitar que el bizcochuelo se pegue

El medio Cocina Fácil difundió otra técnica que prescinde de la grasa de cerdo. El método consiste en preparar una mezcla liviana con aceite de girasol y harina. La recomendación es que la harina represente el 75 % del peso del aceite.

Esa preparación debe distribuirse con una brocha sobre toda la superficie del molde y puede dejarse unos minutos en la heladera antes de incorporar la mezcla del bizcochuelo.

Por otro lado, el blog Monouso sugirió utilizar una combinación en partes iguales de harina, grasa y aceite. También remarcó la importancia de cubrir cada rincón del molde para lograr un resultado parejo.

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Entre las recomendaciones más habituales aparece además el papel vegetal o papel manteca. Los especialistas aconsejan colocar círculos o tiras tanto en la base como en los laterales del molde para evitar que la preparación se adhiera y facilitar el desmoldado.

El tiempo de enfriado también importa

Otro de los puntos en los que hacen énfasis los expertos es el tiempo de espera antes de sacar el bizcochuelo del molde. Retirarlo apenas sale del horno puede provocar que se rompa, ya que la estructura todavía está frágil.

La recomendación es dejarlo reposar entre 10 y 20 minutos antes de desmoldarlo. Según explican, hacerlo cuando aún está tibio permite que conserve firmeza sin que los ingredientes utilizados para engrasar se endurezcan.

María Lo Gómez también advirtió sobre errores frecuentes durante el batido. La cocinera explicó que dejar el azúcar en contacto con las yemas antes de comenzar a mezclar puede alterar la textura por un proceso de ósmosis.

Según señaló, eso vuelve la preparación más espesa y menos aireada, algo que termina influyendo en la cocción final del bizcochuelo.

Los especialistas también recomiendan respetar la temperatura indicada y evitar abrir el horno durante buena parte de la cocción. De esa forma, la preparación logra una estructura más estable y el desmoldado resulta mucho más sencillo.

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Cinco consejos clave

Engrasar bien el molde con grasa, aceite o mezclas recomendadas por especialistas. Cubrir la superficie con harina o papel vegetal para reducir la adherencia. Dejar reposar el bizcochuelo entre 10 y 20 minutos antes de desmoldarlo. Evitar abrir el horno durante gran parte de la cocción. Batir los ingredientes enseguida para mantener una textura aireada.

En base a El Tiempo/GDA