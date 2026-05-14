Fugazzeta Fest en Buenos Aires: detalles del festival que celebrará la pizza porteña en mayo

Buenos Aires celebrará la primera edición del Fugazzeta Fest, un festival gastronómico dedicado a uno de los grandes clásicos de la pizza porteña. El evento se realizará el 23 y 24 de mayo, de 12 a 18 horas, en Dr. del Valle Iberlucea 1001, en el barrio de La Boca, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca recorrer el origen de la pizza porteña, una tradición de más de 160 años vinculada históricamente a La Boca. Durante las dos jornadas participarán distintas pizzerías de la ciudad que ofrecerán versiones de fugazzeta, fainá y especialidades de la casa.

Entre los locales confirmados estarán Pizza Zën, El Padrino, Burgio, Fugazi Pizza, Antonito Pizzería y Roma del Abasto. También participará Fare junto al chef Fer Rivarola, de El Baqueano, con distintas propuestas inspiradas en la cocina porteña.

La propuesta dulce estará a cargo de Gino el Capo, con torta de ricota, medialunas, cannoli siciliano y otras especialidades italianas.

La Boca, Buenos Aires. Foto: difusión Fugazzeta Fest

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con tango en vivo y una clase abierta sobre fugazzeta y sus variantes a cargo de integrantes de APYCE. El evento incluirá también un circuito barrial con locales emblemáticos de La Boca como Banchero, La Perla de Caminito y Café Proa, que ofrecerán propuestas especiales durante esos días.

La entrada será gratuita, pero hay venta anticipada de tickets permitirá acceder a valores especiales y agilizar la experiencia dentro del festival, ya que evitará la fila de caja general y facilitará el canje de consumiciones. Más información en la cuenta de Instagram de la organización.