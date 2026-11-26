Entre Redes: un festival gastronómico de la pesca artesanal en Punta del Diablo
El encuentro se realizará el domingo 29 de noviembre, de 12 a 19 horas, en la Playa de los Pescadores. Habrá una feria gastronómica y productiva, demostraciones culinarias de embajadas y música en vivo.
Punta del Diablo será sede de la primera edición de Entre Redes, el Festival Gastronómico de la Pesca Artesanal, una propuesta que reunirá gastronomía, producción local e intercambio cultural en torno a los productos del mar.
La actividad se realizará el domingo 29 de noviembre, de 12 a 19 horas, en la Playa de los Pescadores, sobre la avenida del mismo nombre.
El lugar, estrechamente ligado a la historia de la localidad, será el punto de encuentro de una feria gastronómica y productiva en la que participarán establecimientos gastronómicos, pescadores artesanales y productores locales.
La programación incluirá también la participación de las embajadas de Corea, Japón y Colombia, que realizarán demostraciones culinarias en vivo y ofrecerán degustaciones. La propuesta busca generar un intercambio gastronómico y cultural a través de recetas y sabores de esos países.
La música tendrá su espacio durante la jornada, con las presentaciones de DJ Aguxxina, Las Flores del Mal, Martín Acosta y Sin Fronteras Dúo.
Entre Redes surge con el objetivo de poner en valor el vínculo histórico de Punta del Diablo con la pesca artesanal, promover el consumo de productos locales y destacar el papel de la gastronomía en la identidad y el desarrollo turístico de Rocha.
La iniciativa aspira a convertirse en un encuentro anual que genere oportunidades para los emprendimientos de la zona, favorezca el intercambio cultural y contribuya a posicionar al departamento como un destino vinculado a la gastronomía y los productos del mar.
La organización está a cargo de la División de Pesca de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico de la Intendencia Departamental de Rocha, la Organización de Gestión de Destino (OGD) Rocha —integrada por la Dirección de Turismo de la Intendencia y la Corporación Rochense de Turismo— y la Junta Local de Punta del Diablo. Cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura, la División de Asuntos Internacionales, Cooperación y Gestión del Conocimiento, el Grupo Turismo de Punta del Diablo y el Ministerio de Turismo.
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