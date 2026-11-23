Piriápolis sumará un nuevo reconocimiento a su identidad gastronómica. El próximo 28 de noviembre, a las 18.30 horas, se inaugurará una escultura que distinguirá al balneario como Capital Nacional de la Paella.

La obra, realizada en acero y de tres metros de altura, estará ubicada en la Rambla de los Argentinos, entre las calles Lázaro Gadea y Eduardo Mondello, según informa el sitio web de la Intendencia de Maldonado.

La designación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de noviembre de 2025, después de que el Senado diera su respaldo al proyecto el 15 de setiembre de ese mismo año. El reconocimiento tiene como principal antecedente la Paella Gigante de Piriápolis, un evento gastronómico que se realiza desde 1994 y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las propuestas tradicionales del calendario del balneario.

Imágen de La Fiesta de la Paella Gigante. Piriápolis.

La iniciativa surgió como un homenaje a los habitantes de la ciudad y como símbolo de confraternidad entre los pueblos.

En sus comienzos estuvo a cargo de una empresa argentina, pero desde 2004 pasó a manos de operadores locales, con el apoyo de los municipios de Piriápolis y Pan de Azúcar. A partir de 2012, la celebración adquirió un formato popular, con actividades abiertas al público y venta de bonos para colaborar con instituciones sin fines de lucro.