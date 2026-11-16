El vino uruguayo llega a Plaza Zabala: una feria reunirá a bodegas de Montevideo y Canelones este sábado
La actividad se realizará de 11 a 18 horas, con entrada libre, en el marco de Primavera en las Bodegas, un ciclo que busca acercar la producción vitivinícola y el enoturismo al público.
Este sábado 21 de noviembre, Plaza Zabala será escenario de la Feria del Vino y las Bodegas, una propuesta que reunirá a bodegas de Montevideo y de la zona metropolitana, incluyendo establecimientos de Canelones.
La actividad se desarrollará de 11 a 18 horas, con entrada libre.
La iniciativa forma parte de Primavera en las Bodegas, un ciclo organizado por la Intendencia de Montevideo, a través de su División Turismo, junto con las bodegas turísticas del departamento. La propuesta busca poner en valor la producción vitivinícola local y acercar al público a los establecimientos, sus vinos y las experiencias vinculadas al enoturismo.
La feria se realizará en el marco de Sábados en Ciudad Vieja, una iniciativa que promueve actividades culturales y recreativas en el barrio para dinamizar sus espacios públicos y convocar a residentes y visitantes.
El ciclo Primavera en las Bodegas comprende distintas actividades entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre, con propuestas que vinculan vino, gastronomía y turismo en distintos puntos de Montevideo.
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