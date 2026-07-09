Días de ArtesUy: cuatro jornadas con exposiciones, talleres, compras y actividades culturales

Del 16 al 19 de julio se realizará una nueva edición de Días de ArtesUy, con una programación que reunirá exposiciones, talleres, demostraciones, seminarios, actividades culturales y un paseo de compras en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

La inauguración oficial será el jueves 16 de julio a las 18.30 horas, con un vernissage en el Salón de Artes Plásticas, ubicado en el cuarto piso del hotel. La apertura contará con la participación de Eloisa González Pumar.

Durante las cuatro jornadas, el público podrá recorrer diferentes espacios temáticos distribuidos en distintos niveles del hotel. En el segundo piso se desarrollarán las Jornadas de Arte Decorativo, mientras que el tercer piso estará destinado al Salón de Artes Plásticas. En el cuarto piso tendrá lugar Geek On! Encuentro Alternativo Pop, una propuesta dedicada a la cultura pop y alternativa.

Además de las exposiciones, el evento incluirá un paseo de compras, demostraciones en vivo, talleres, seminarios y distintas actividades culturales abiertas al público.

Las actividades se desarrollarán del jueves 16 al domingo 19 de julio, en el horario de 11.00 a 20.00 horas, en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Con más de dos décadas de trayectoria, Días de ArtesUy se presenta como uno de los principales encuentros dedicados al arte en Uruguay, reuniendo en un mismo espacio propuestas vinculadas a distintas disciplinas artísticas y creativas.