Día Internacional del Jazz: música en vivo y una pausa para conectar en el Hot Club de Montevideo

Cada 30 de abril se celebra el Día Internacional del Jazz, una fecha impulsada por la Unesco que busca destacar algo más que un género musical: su capacidad para unir, generar diálogo y promover el bienestar colectivo. En este marco, Montevideo se suma a la celebración con una propuesta que invita a vivir el jazz en primera persona.

El encuentro será en el Hot Club de Montevideo (Edil Hugo Prato 2216) a las 21 horas, con música en vivo, jam session e invitados especiales. Fundado en 1950 con el objetivo de difundir el jazz en el país, el club es un referente histórico de la escena local y un punto de encuentro para músicos y aficionados.

Más allá del disfrute musical, el Día Internacional del Jazz tiene un trasfondo que conecta directamente con el bienestar. Según las Naciones Unidas, esta jornada busca concienciar sobre el jazz como motor de paz, unidad y cooperación entre los pueblos. También lo reconoce como una herramienta educativa y una forma de expresión que promueve la libertad, la innovación y el diálogo intercultural.

Imagen de la película "Hot Club de Montevideo". Foto: Difusión

En ese sentido, el jazz trasciende lo artístico. Su esencia —basada en la improvisación, la escucha y la interacción— fomenta valores como la empatía, la tolerancia y la integración. La música se convierte así en un lenguaje común capaz de reducir tensiones, acercar realidades distintas y generar experiencias compartidas.

No es casual que esta celebración se haya consolidado como la mayor cita anual del jazz a nivel global. Cada año, comunidades de distintos continentes se conectan a través de conciertos, actividades educativas y propuestas culturales que destacan el impacto social de este género.

De esta manera, espacios como el Hot Club de Montevideo ofrecen algo más que entretenimiento: son oportunidades para desconectar de la rutina, conectar con otros y sumergirse en una experiencia sensorial que estimula emociones, memoria y creatividad. En una época donde el ritmo cotidiano suele acelerarse, detenerse a escuchar —y compartir— música en vivo puede ser, también, una forma de cuidado.