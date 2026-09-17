Cinco barrios de Latinoamérica fueron elegidos entre los más “cool” del mundo: cuál queda más cerca de Uruguay
Una popular publicación seleccionó una lista de 40 barrios que destacan por sus iniciativas, espacios verdes, propuestas culturales y comunidad. Estos fueron los elegidos en la región.
La publicación británica Time Out dio a conocer su ranking anual de barrios más “cool” del mundo y cinco están en Latinoamérica y quedan a pocas horas en avión desde Montevideo.
Según resalta la publicación, la selección recoge barrios costeros, otros de montaña y algunos céntricos. Cada barrio fue seleccionado según su “gastronomía, vida nocturna, negocios locales únicos, calidad de vida y comunidad”.
Uno de los barrios más “cool” al otro lado del Río de la Plata
Chacagiales –la fusión de Chacarita y Colegiales– en Buenos Aires (Argentina) se quedó con el puesto 22 de la lista de barrios más “cool” del mundo. Según el ranking, el encanto de este lugar radica en sus calles arboladas, restaurantes de barrio, espacios culturales que atraen “a residentes de toda la vida” y cafés independientes.
Otros barrios “cool” vecinos
En el puesto 17 está Laranjeiras, un barrio de Río de Janeiro (Brasil). Su nombre está conectado con su origen, un vasto naranjal. Luego de pasar por muchos cambios, hoy cuenta con “bares tradicionales, calles arboladas con hermosos edificios residenciales y el animado mercado de los sábados en la Rua General Glicério, con música en vivo y deliciosa comida”.
También está en la lista el barrio República, en Sao Paulo (Brasil), que se coloca en el puesto 25. Este barrio “repleto de rascacielos legendarios y edificios centenarios reconvertidos” alberga muchas opciones gastronómicas y su escena artística está en auge, según resalta la lista de Time Out.
El más “cool” de Latinoamérica y una joya céntrica
En el puesto número 7 de la lista se ubica Chapinero Alto en Bogotá (Colombia) y se convierte en el barrio más “cool” de Latinoamérica. Este pequeño barrio residencial rodeado de montañas boscosas tiene “un ambiente relajado de pueblo que ofrece una vibrante escena culinaria y creativa”, apunta el ranking.
Cierra la lista de los cinco barrios más “cool” de Latinoamérica el Centro Histórico de Lima (Perú), que se ubica en el puesto 36 de la lista. “Quizás solo en Latinoamérica el barrio más animado de un país sea el centro de su capital”, destaca el ranking. Museos, locales gastronómicos y unas espectaculares vistas panorámicas le otorgaron el lugar entre los barrios destacados de este 2026.
Esta es la lista completa de los 40 barrios más "cool" del mundo:
- Jongno 3-ga — Seúl, Corea del Sur
- L’Ocean District — Rabat, Marruecos
- Neos Kosmos — Atenas, Grecia
- Chinatown — Los Ángeles, EE. UU.
- Govanhill — Glasgow, Reino Unido
- Kitakagaya — Osaka, Japón
- Chapinero Alto — Bogotá, Colombia
- Koenji — Tokio, Japón
- Downtown — St. Catharines, Canadá
- Esquilino — Roma, Italia
- Russafa — Valencia, España
- Tân Định — Ho Chi Minh City, Vietnam
- São Bento — Lisboa, Portugal
- Talat Noi — Bangkok, Tailandia
- Slakthusområdet — Estocolmo, Suecia
- Humayunpur — Delhi, India
- Laranjeiras — Río de Janeiro, Brasil
- West Town — Chicago, EE. UU.
- Rákóczi tér — Budapest, Hungría
- Jalan Besar — Singapur
- Crooswijk — Rotterdam, Países Bajos
- Chacagiales — Buenos Aires, Argentina
- Bandra West — Mumbai, India
- Cathedral Quarter — Belfast, Reino Unido
- República — São Paulo, Brasil
- Changning — Shanghái, China
- Oost — Ámsterdam, Países Bajos
- Financial District (FiDi) — Nueva York, EE. UU.
- New Farm — Brisbane, Australia
- Quartier d'Aligre — París, Francia
- Kalk Bay — Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- North Hobart — Hobart, Australia
- Newington Green — Londres, Reino Unido
- Yulin — Chengdu, China
- Mount Pleasant — Vancouver, Canadá
- Centro Histórico — Lima, Perú
- Boavista — Oporto, Portugal
- Starstreet Precinct — Hong Kong
- South Melbourne — Melbourne, Australia
- Distillery District — Lexington, Kentucky, EE. UU.
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