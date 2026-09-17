Cinco barrios de Latinoamérica fueron elegidos entre los más “cool” del mundo: cuál queda más cerca de Uruguay

La publicación británica Time Out dio a conocer su ranking anual de barrios más “cool” del mundo y cinco están en Latinoamérica y quedan a pocas horas en avión desde Montevideo.

Según resalta la publicación, la selección recoge barrios costeros, otros de montaña y algunos céntricos. Cada barrio fue seleccionado según su “gastronomía, vida nocturna, negocios locales únicos, calidad de vida y comunidad”.

Uno de los barrios más “cool” al otro lado del Río de la Plata

Chacagiales –la fusión de Chacarita y Colegiales– en Buenos Aires (Argentina) se quedó con el puesto 22 de la lista de barrios más “cool” del mundo. Según el ranking, el encanto de este lugar radica en sus calles arboladas, restaurantes de barrio, espacios culturales que atraen “a residentes de toda la vida” y cafés independientes.

Parque Los Andes en Chacarita Foto: Google Maps

Otros barrios “cool” vecinos

En el puesto 17 está Laranjeiras, un barrio de Río de Janeiro (Brasil). Su nombre está conectado con su origen, un vasto naranjal. Luego de pasar por muchos cambios, hoy cuenta con “bares tradicionales, calles arboladas con hermosos edificios residenciales y el animado mercado de los sábados en la Rua General Glicério, con música en vivo y deliciosa comida”.

También está en la lista el barrio República, en Sao Paulo (Brasil), que se coloca en el puesto 25. Este barrio “repleto de rascacielos legendarios y edificios centenarios reconvertidos” alberga muchas opciones gastronómicas y su escena artística está en auge, según resalta la lista de Time Out.

El más “cool” de Latinoamérica y una joya céntrica

En el puesto número 7 de la lista se ubica Chapinero Alto en Bogotá (Colombia) y se convierte en el barrio más “cool” de Latinoamérica. Este pequeño barrio residencial rodeado de montañas boscosas tiene “un ambiente relajado de pueblo que ofrece una vibrante escena culinaria y creativa”, apunta el ranking.

Cierra la lista de los cinco barrios más “cool” de Latinoamérica el Centro Histórico de Lima (Perú), que se ubica en el puesto 36 de la lista. “Quizás solo en Latinoamérica el barrio más animado de un país sea el centro de su capital”, destaca el ranking. Museos, locales gastronómicos y unas espectaculares vistas panorámicas le otorgaron el lugar entre los barrios destacados de este 2026.

Jardín japonés junto al Museo de Arte de Lima Foto: Google Maps

Esta es la lista completa de los 40 barrios más "cool" del mundo: