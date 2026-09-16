Uno de los mejores hoteles del mundo queda a pocas horas de Montevideo y alojarse allí cuesta US$ 800 la noche

Cada año, miles de expertos se reúnen para clasificar y premiar a los mejores hoteles y experiencias gastronómicas alrededor del planeta. Este 2026, la lista de 50 Mejores Hoteles del Mundo destaca a un lujoso establecimiento en Brasil.

Rosewood Sao Paulo –el primero de la cadena hotelera en Sudamérica– se metió en el puesto número 6 del ranking por ser “un oasis urbano de arquitectura deslumbrante y repleto de arte”.

¿Cómo es Rosewood Sao Paulo?

El hotel de seis estrellas tiene 160 habitaciones y 100 residencias y suites privadas que “se distribuyen entre un antiguo hospital de maternidad histórico, donde nacieron más de 500.000 paulistas, y una torre con jardín vertical diseñada por Jean Nouvel”, detalla la lista.

Sus características de ensueño, inpiradas en la Selva Atlántica de Brasil, le han merecido quedarse con el premio a Mejor Hotel de Sudamérica en 2023, 2024 y 2026 de este ranking internacional.

Rosewood Sao Paulo Foto: Rosewood Sao Paulo

Además de contar con una colección de 450 obras de arte creadas específicamente para el lugar por 57 artistas brasileños, el hotel cuenta con piscinas, spa, gimnasio y permite el acceso de mascotas. Este espacio "ideal para familias", además, tiene un compromiso con la preservación del medio ambiente.

Cidade Matarazzo, donde se encuentra la construcción, "es el proyecto de reciclaje creativo más grande de Brasil y uno de los desarrollos más ecológicos del país, construido con materiales 100% de origen local", destaca el ranking.

El precio base por habitación es de US$ 800 la noche ($ 32.200 aproximadamente).

El Rosewood Sao Paulo está a 1923 km de Montevideo. Existen vuelos directos desde Montevideo a Sao Paulo que permiten llegar a la metrópolis brasileña en poco más de dos horas.

Habitación del Rosewood Sao Paulo Foto: Rosewood Sao Paulo

Estos son los 10 mejores hoteles del mundo

El ultralujoso Rosewood Hong Kong encabeza la lista de Mejores Hoteles del Mundo 2026. Según el ranking, más allá de sus instalaciones es el "servicio impecable" el que lo ha mantenido en la cima año tras año.

En segundo lugar está el Capella Bangkok, "un ejemplo de serenidad y calma" que ofrece la posibilidad de crear itinerarios personalizados centrados en la gastronomía, el arte, la cultura y los jardines.

El podio lo completa el Four Seasons Bangkok, un "refugio urbano" que "ofrece tanto diversión como auténtico descanso y relajación".

Este es el top 10 mejores hoteles del mundo:

1. Rosewood Hong Kong, Hong Kong

2. Capella Bangkok, Bangkok

3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4. Atlantis The Royal, Dubai

5. Passalacqua, Lago Como

6. Rosewood Sao Paulo, Sao Paulo

7. Mandarin Oriental Qianmen, Pekín

8. Upper House Hong Kong, Hong Kong

9. Chablé Yucatán, Chocholá

10. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok