Vuelven las blusas de los 70: cuáles son las prendas vintage que se volvieron tendencia en 2026

En la moda siempre se dice que "todo vuelve" y la tendencia actual de las blusas boho son la prueba de ello. Vuelven a utilizarse con encajes, mangas amplias y telas livianas, pero la diferencia está en el look completo.

Ahora se trata de mezclar las blusas vintage con prendas más simples. Por eso, la combinación más viral hoy es usar estas blusas icónicas con jeans rectos simples, baggy o polleras largas (a diferencia de los 70´ donde el look bohemio contaba con distintos accesorios desde la cabeza a los pies).

Características de las blusas vintage

Estas prendas se distinguen por integrar mangas amplias, encajes, volados suaves y telas livianas, todo en una misma composición. Es así que hoy se toman estos elementos con espíritu más relajado, artesanal y romántico, con prendas actuales simples para dar un look urbano y cómodo pero con estilo.

Las blusas boho repuntaron en un momento de la moda donde prima lo básico, lo esencial, sin mucho detalle ni color. Estas prendas volvieron por la búsqueda de encontrar el movimiento y las texturas en la ropa; características que fueron perdiendo presencia en las últimas décadas. Por eso el uso únicamente de la blusa boho es para traer aspectos de esa época, pero situándose en un punto medio con los códigos actuales de vestimenta. Así, la blusa se convierte en el atractivo principal y el protagonista del outfit.

Mery Rodriguez en su cuenta de Instagram. Foto: Elle

Polleras largas y denim: la clave de la silueta setentosa

Tanto con polleras largas como con jeans rectos o baggy, esto hace al look más urbano y menos romántico y teatral que tiene el bohemio original. Se trata de un equilibrio entre ambos estilos. También el conjunto funciona con jeans oxford o bootcut, que se están usando mucho actualmente, pero que también son propios de los 70´. En estos casos, se aconseja un calzado simple y pocos accesorios para no sobrecargar el outfit.

En conlusión, todo es cuestión de la proporción: si la blusa tiene mucho volumen (ya sea por las mangas anchas y voladas, o por los encajes), el jean debe ser recto. Por el contrario, si el jean es lo ancho, conviene guardar la parte delantera de la blusa dentro del jean para marcar la cintura y que siga pareciendo un look descontracturado con estilo.

Si se usa la blusa con pollera larga de denim, lino o algodón, se aconseja acompañar con cinturones finos, botas o sandalias con tiras. Esto mantiene el aire vintage, pero con una estructura más moderna. Ya de por sí las polleras se acercan más a la esencia bohemia, por lo que cualquier blusa con detalles quedará linda para completar todo el outfit.