Quién es Jaafar Jackson, el actor de ascendencia latina que es sobrino de Michael y se atrevió a interpretarlo

La biopic "Michael", que relata el ascenso de Michael Jackson al estrellato, ha generado furor a nivel mundial y demostró ser un éxito taquillero desde su estreno el pasado 24 de abril. Millones de personas ingresaron a las salas de cine para revivir los hitos más destacados en la carrera del Rey del Pop, y la inmensa responsabilidad de plasmarlo en la pantalla grande recayó completamente sobre su sobrino, Jaafar Jackson.

El actor de raíces colombianas fue el encargado de interpretar a su tío, quizás el desafío más grande en sus 29 años de vida. Gracias a este papel, Jaafar saltó al estrellato. Prueba de ello fue la expectativa que generó su debut en la Met Gala 2026 de este lunes 4 de mayo, en el Museo Metropolitano del Arte en Nueva York.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar es el hijo de Jermaine Jackson, quien junto a su hermano Michael integró el grupo musical The Jackson 5 y luego siguió su carrera como solista, según la BBC. El medio británico añade que su madre es Alejandre Jackson, una empresaria y diseñadora de modas que nació en Bogotá, Colombia. De ahí surge el nexo entre Jaafar y el país latinoamericano.

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson en la biopic "Michael". Foto: ImdB.

El sitio IMBD indica que Jaafar nació en Los Ángeles, California, y que de niño quería jugar al golf profesionalmente. Sin embargo, la sangre artística heredada de su familia corría por sus venas y marcó su destino.

Comenzó su carrera en la música con solo 12 años, principalmente gracias a su destreza en el piano. En 2019, lanzó el sencillo "Got Me Singing".

Antes de "Michael", la experiencia de Jaafar en la pantalla había sido escasa. Según IMBD, tan solo apareció en tres programas de televisión y durante un episodio en cada una:



The Jacksons: Next Generation

Oprah Behind the Scenes

Invitado en el show Today

Éxito taquillero de la película "Michael"

Por su parte, la película "Michael" recaudó más de US$ 300 millones en taquilla durante su primer fin de semana. En la película, que abarca desde finales de la década de 1960 hasta 1988, Jaafar usa vestuarios que son réplicas idénticas de los atuendos que el propio Michael llevaba, según la revista estadounidense People.

Jaafar Jackson en la Met Gala 2026. Foto: Mike Coppola/AFP.

Esos ingresos de la cinta de Lionsgate se dividen en US$ 97 millones en Estados Unidos, marcando un récord, y US$ 217 millones a nivel mundial, según Variety.