¿Qué significan las letras de las pilas AA y AAA y cuál es la diferencia real entre sus formatos?

El origen de la clasificación de las pilas alcalinas en AA y AAA está relacionada a la historia de esta tecnología como fuente de energía. Hoy, estas pilas alimentan la mayoría de elementos del hogar como controles remotos, juguetes y linternas.

Se denominan AA, AAA o AAAA por su tamaño y capacidad. En un momento del siglo XX en el que la electrónica avanzaba a pasos agigantados, se creó este sistema de identificación por letras para deducir el tamaño de las pilas cilíndricas. En un comienzo seguían la lógica secuencial de tamaño por A, B, C y D (de menos a mayor) y luego mutó a AA, AAA y AAAA (siguiendo la tendencia de dispositivos cada vez más chicos, que precisaban menor cantidad de energía).

¿Cuál es la diferencia entre las versiones alcalinas?

Pilas AA: es el tamaño estándar que requieren los dispositivos, al combinar una cantidad significativa de potencia con un tamaño compacto que provee energía por un tiempo considerable. Pilas AAA: tienen una forma más fina y liviana, que alimenta aparatos más pequeños o que requieren menos energía. Pilas AAAA: la más chica, para dispositivos compactos particulares.

En la actualidad, la pilas alcalinas son de fácil acceso, estando disponibles en supermercados, farmacias y kioscos (además de tiendas electrónicas).

Guía práctica de mantenimiento para evitar fugas y proteger los dispositivos

Para cuidar la integridad de los dispositivos en los que se colocan las pilas, se recomienda:

Colocación de pilas alcalinas en dispositivo. Foto: Canva

No mezclar pilas nuevas con pilas usadas .

con . Evitar almacenar las pilas en lugares con calor.

En caso de no utilizar el dispositivo por tiempo prolongado, quitar las pilas para evitar fugas.

Utilizar el tipo de pila correspondiente y compatible con el dispositivo.

Consideraciones de la duración de las pilas AA y AAA

La duración de las pilas alcalinas no dependen de la pila en sí, sino del dispositivo en el que se coloquen y la tecnología que éste emplee. Un caso muy frecuente es el del control remoto en comparación a un juguete con motor. El primero puede durar meses o incluso años con las mismas pilas. Mientras que el juguete se puede agotar en cuestión de horas.