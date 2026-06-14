¿Qué significan las letras de las pilas AA y AAA y cuál es la diferencia real entre sus formatos?
Una guía técnica sobre el origen del sistema de tamaño para baterías cilíndricas, la evolución de los dispositivos electrónicos de consumo y las claves para identificar su capacidad energética.
El origen de la clasificación de las pilas alcalinas en AA y AAA está relacionada a la historia de esta tecnología como fuente de energía. Hoy, estas pilas alimentan la mayoría de elementos del hogar como controles remotos, juguetes y linternas.
Se denominan AA, AAA o AAAA por su tamaño y capacidad. En un momento del siglo XX en el que la electrónica avanzaba a pasos agigantados, se creó este sistema de identificación por letras para deducir el tamaño de las pilas cilíndricas. En un comienzo seguían la lógica secuencial de tamaño por A, B, C y D (de menos a mayor) y luego mutó a AA, AAA y AAAA (siguiendo la tendencia de dispositivos cada vez más chicos, que precisaban menor cantidad de energía).
¿Cuál es la diferencia entre las versiones alcalinas?
- Pilas AA: es el tamaño estándar que requieren los dispositivos, al combinar una cantidad significativa de potencia con un tamaño compacto que provee energía por un tiempo considerable.
- Pilas AAA: tienen una forma más fina y liviana, que alimenta aparatos más pequeños o que requieren menos energía.
- Pilas AAAA: la más chica, para dispositivos compactos particulares.
En la actualidad, la pilas alcalinas son de fácil acceso, estando disponibles en supermercados, farmacias y kioscos (además de tiendas electrónicas).
Guía práctica de mantenimiento para evitar fugas y proteger los dispositivos
Para cuidar la integridad de los dispositivos en los que se colocan las pilas, se recomienda:
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- Evitar almacenar las pilas en lugares con calor.
- En caso de no utilizar el dispositivo por tiempo prolongado, quitar las pilas para evitar fugas.
- Utilizar el tipo de pila correspondiente y compatible con el dispositivo.
Consideraciones de la duración de las pilas AA y AAA
La duración de las pilas alcalinas no dependen de la pila en sí, sino del dispositivo en el que se coloquen y la tecnología que éste emplee. Un caso muy frecuente es el del control remoto en comparación a un juguete con motor. El primero puede durar meses o incluso años con las mismas pilas. Mientras que el juguete se puede agotar en cuestión de horas.
-
El nuevo SUV de MG que destaca en la era de los vehículos eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía
Qué revela la psicología sobre quienes pasan horas en el celular y postergan sus tareas cotidianas
¿El celular hackea tu cerebro? El hábito automático que consume nuestra atención y cómo romper el bucle diario
¿Encontraste un error?