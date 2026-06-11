El nuevo SUV de MG que destaca en la era de los vehículos eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía

El nuevo MG S5 EV llega con una propuesta de valor que desafía a la competencia del segmento. El modelo reúne en una sola plataforma carga rápida, tecnología inteligente, equipamiento superior, dinámica de conducción y sistemas de seguridad completa, todo de serie.

Las versiones Comfort y Deluxe incorporan una batería de 49 kWh con tecnología LFP (Litio Ferrofosfato), que entrega una autonomía de 330 kilómetros, según el ciclo WLTP, con carga del 10% al 80% en apenas 24 minutos.

En tanto, la versión Deluxe Long Range eleva la capacidad de la batería a 62 kWh y la autonomía hasta 430 kilómetros, con un tiempo de carga de 26 minutos.

Con 4.476 mm de largo, 1.849 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.730 mm, el MGS5 EV prioriza el espacio interior sin sacrificar proporciones. Su techo de perfil plano garantiza amplitud en las plazas traseras, con un baúl de 453 litros, ampliable hasta 1.441 litros con el piso ajustable.

El MGS5 EV se desarrolla sobre la plataforma MSP (Modular Scalable Platform), la misma arquitectura del MG4 EV, galardonada con el premio “Car of the Year” en Europa. Esta base de ingeniería garantiza rigidez estructural, distribución de peso equilibrada y un comportamiento dinámico de referencia en el segmento.

Las versiones Deluxe incorporan techo panorámico eléctrico, tapizado en cuero ecológico, asientos delanteros calefaccionados, volante calefaccionado y espejos con plegado eléctrico, entre otras características.

El MGS5 EV cuenta con panel de instrumentos digital de 10,25″ y pantalla multimedia táctil de 12,8″ con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Las versiones Deluxe suman cámara 360°, cargador inalámbrico y sistema de audio de seis parlantes.

La tracción trasera (RWD) con suspensión trasera de cinco brazos entrega una respuesta dinámica precisa, con aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos en las versiones estándar.

El S5 EV incorpora One Pedal Drive, que permite desacelerar y detener el vehículo únicamente levantando el pie del acelerador, maximizando la recuperación de energía.

Tecnología

El MGS5 EV incorpora un paquete de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) completo en todas las versiones, que incluyen el control crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB), alerta y asistencia de mantenimiento en carril, control de descenso de pendientes, entre otras prestaciones.

El sistema de frenado fue desarrollado en colaboración con Continental y Bridgestone, logrando una distancia de frenado de 100 a 0 km/h en apenas 35,5 metros, un resultado de referencia en el segmento.

Los precios son: US$ 26.990 (Comfort), US$ 29.990 (Deluxe) y US$ 33.990 (Deluxe Long Range). Garantía de 5 años o 120.000 kilómetros para el vehículo y 8 años o 160.000 kilómetros es la garantía de la batería.