Fiona, una hipopótama de nueve años que se convirtió en una celebridad internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017, murió este jueves después de varios días de atención veterinaria por haber ingerido una gorra de punto que llegó accidentalmente a su recinto en el zoológico de Cincinnati (Ohio).

El animal, de nueve años y famosa por sus travesuras virales, empezó a perder el apetito después de tragarse el tejido.

"Con enorme tristeza compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió, después de múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla a superar lo que terminó siendo una emergencia médica", escribió el zoológico en redes sociales.

"A pesar de múltiples intentos por sacar el gorro de su sistema, fue finalmente demasiado difícil de superar", añadió.

El zoológico de Cincinnati anunció el fallecimiento de Fiona a través de sus redes sociales. Foto: Cincinnati Zoo.

Durante los últimos días, Fiona recibió atención las 24 horas, con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor.

Los veterinarios también le practicaron enemas y una colonoscopia con un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, prestado por el zoológico de Columbus, aunque no consiguieron localizar ni extraer el objeto.

Además, probaron una plataforma vibratoria para estimular el movimiento de su sistema digestivo y le ofrecieron algunos de sus alimentos y aromas favoritos, incluido el café.

En las pantalls se muestra una imagen de Fiona, la hipopótamo, proporcionada por el zoológico de Cincinnati, y un mensaje de apoyo del zoológico de San Antonio, tomado en Washington D.C. el 19 de noviembre de 2026. Foto: STF/AFP

Un nacimiento prematuro en 2017 y una fama global

Fiona pesaba alrededor de 1.089 kilos y había nacido seis semanas antes de lo previsto, en enero de 2017, con apenas 13,2 kilos, un peso muy inferior al habitual para un hipopótamo recién nacido.

Inicialmente no podía mantenerse en pie ni alimentarse por sí misma, por lo que el personal del zoológico tuvo que asistirla durante sus primeros meses de vida.

Su recuperación fue seguida por millones de personas en redes sociales, donde el zoológico difundió fotografías y videos de su crecimiento, alimentación y juegos en el agua.

Su popularidad trascendió Cincinnati y dio lugar a libros, prendas de vestir, una línea de cerveza y hasta un sabor de helado inspirado en ella.

Fiona la hipopótama nació prematura a principios de 2017. Foto: Cincinnati Zoo.

Antecedentes por ingesta de objetos en zoológicos de EE.UU.

La muerte de Fiona recuerda otros casos de animales que fallecieron tras ingerir objetos extraños en zoológicos estadounidenses.

En abril de 2024, Karen, una avestruz de cinco años del zoológico de Topeka (Kansas), murió después de tragarse las llaves de un trabajador, pese a los intentos de los veterinarios por retirarlas.

Dos meses después, Lief, un antílope sitatunga de siete años del zoológico de Tennessee, murió asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de un envase de puré de frutas.

En ambos casos, los zoológicos anunciaron revisiones de sus protocolos de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Con información de EFE y AFP