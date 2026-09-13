Grúa de construcción subió una retroexcavadora hasta un edificio en Colombia para trabajos de demolición

Una maniobra de extremo riesgo que involucró el traslado de maquinaria pesada hacia la parte superior de un edificio en Dosquebradas, departamento de Risaralda, Colombia, se viralizó en redes sociales tras la difusión de imágenes que muestran a una retroexcavadora suspendida por una grúa de torre.

La operación fue realizada para concretar trabajos de demolición en los pisos elevados del inmueble, despertando el interés de varios usuarios curiosos.

Un video divulgado en plataformas digitales registró el momento exacto en que la estructura del vehículo industrial era elevada mediante un sistema de carga tradicional. El traslado de la retroexcavadora en altura causó asombro entre los vecinos de la zona y usuarios de internet, quienes calificaron el procedimiento como peligroso y cuestionaron las condiciones bajo las cuales una retroexcavadora puede ser elevada hasta una estructura de varios niveles.

#INSÓLITO 😳 Colombia superando la IA 💀 Arriesgada maniobra registrada en hotel de Av Simón Bolívar en D/bradas (R/ralda), enorme grúa fue captada elevando retroexcavadora gigante hasta la parte alta de la edificación como si se tratara de un juguete, para demoler la estructuras pic.twitter.com/laN24JBuF2 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 12, 2026

Por otro lado, especialistas del sector señalaron que el movimiento de equipos de gran porte a niveles superiores es viable cuando existe un plan riguroso que contemple el cálculo exacto de cargas tanto para la grúa de torre como para la superficie receptora.

Máquina retroexcavadora siendo levantada por una grúa en Colombia. Foto: X/@ColombiaOscura.

Controles técnicos y evaluación de la maniobra de riesgo

El video no permite determinar por sí solo el peso exacto de la retroexcavadora, la capacidad de la grúa, las características de la plataforma utilizada ni las condiciones estructurales del inmueble. Por esa razón, las imágenes no permiten establecer si la operación cumplió con requisitos técnicos específicos, detalló El Tiempo de Colombia.

La circulación del registro puso nuevamente la atención sobre los procedimientos utilizados para transportar maquinaria pesada hacia zonas elevadas de edificaciones.

Con información de El Tiempo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.