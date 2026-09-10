Conmoción por la muerte de influencer china de 24 años que consumía grandes cantidades de comida en sus videos

La influencer china Ganfan Yingying, de 24 años, falleció el 17 de agosto tras sufrir complicaciones de salud. Sus padres confirmaron el fallecimiento de la creadora de contenido, cuyo nombre real era Chen Ziyi, al periódico chino Global Times. Aún no se ha revelado la causa oficial de su muerte, pero recientemente había reportado una marcada disminución en sus niveles de potasio en sangre.

Yingying contaba con más de 1,2 millones de seguidores y se hizo famosa por producir videos de mukbang, un formato que surgió en Corea del Sur a finales de la década de 2000. La palabra proviene de la combinación de los términos coreanos muk-da, que significa "comer", y bang-song, que significa "transmisión". En este tipo de contenido, el creador come grandes cantidades de comida frente a las cámaras mientras habla e interactúa con la audiencia.

La influencer informó tener niveles de potasio por debajo de lo normal

En su última publicación, Yingying comentó que había sido hospitalizada y reveló que su nivel de potasio había alcanzado 2.3, por debajo del rango normal de 3.5 a 5.5. Esta sustancia es importante para el funcionamiento de los músculos y el corazón. Según la Clínica Cleveland, niveles muy bajos pueden causar debilidad muscular, parálisis y arritmias cardíacas.

La influencer también afirmó que los creadores de contenido de mukbang sufren presión y desgaste físico para mantener la producción de videos. "Si bien ganar dinero es importante, la salud siempre debe ser lo primero", escribió.

Conmoción por la muerte de la influencer china Ganfan Yingying, de 24 años. Foto captura de video.

Sin embargo, los expertos recalcan que ingerir grandes cantidades de comida no provoca, por sí solo, una disminución grave del potasio. Un desequilibrio puede producirse, por ejemplo, cuando se producen vómitos frecuentes o se utilizan laxantes para compensar la ingesta excesiva de alimentos.

La muerte de Yingying se suma a otro caso similar de un influencer. En Turquía, Efecan Kültür, también de 24 años, falleció en marzo de 2025 tras ser hospitalizado por problemas de salud relacionados con el sobrepeso. Tenía alrededor de 155.000 seguidores en TikTok y, antes de su muerte, padecía graves dificultades de movilidad y respiratorias.

O Globo/GDA