Adolescente desaparece tras conocer a hombre en Discord y deja carta a su hermana: "Quizás vuelva, quizás no"

Ana Clara Alves Silva, de trece años, desapareció este domingo en Anápolis, ubicada en la región central de Goiás, en Brasil. Antes de salir de casa, dejó una carta dirigida a su hermana, en la que afirmaba que se marchaba lejos con "alguien que quiere". "Tal vez vuelva, tal vez no", planteó en uno de los párrafos de la misiva, que fue encontrada por su padre, Fábio Soares.

Soares declaró que la joven había conocido a un hombre a través de Discord, una plataforma de comunicación para mensajes de texto, voz y video. Los amigos de la adolescente explicaron a su familia que el hombre tiene, supuestamente, 28 años, y que le había prometido llevarla a vivir a Canadá. Por ahora no hay información confirmada sobre la identidad o el paradero del hombre.

Ana Clara Alves Silva, adolescente desaparecida en Brasil. Foto: OGlobo/GDA.

La desaparición está siendo investigada por la Comisaría de Protección de Menores y Adolescentes (DPCA) de Anápolis. Según la Policía Civil, la investigación está en curso y es confidencial.

En un comunicado consignado por el medio brasileño OGlobo, Discord reafirmó su "profundo compromiso con la seguridad de los usuarios" y declaró que cuenta con sistemas para prevenir la difusión de contenido inapropiado y la publicidad no deseada en la plataforma. La compañía también afirmó que colabora con otras empresas tecnológicas y organizaciones de seguridad para mejorar la protección en el entorno digital.

Los detalles de la desaparición

Según su familia, Ana Clara salió de su casa en la madrugada del domingo, cerca de las dos de la mañana. Su padre fue a buscarla para desayunar y se dio cuenta de que no estaba en casa; la buscó por todas las habitaciones y encontró la carta que había dejado a su hermana. La joven lleva ocho meses viviendo con su padre en Anápolis, mientras que su madre vive en Bahía. Ambos comparten la custodia de la adolescente.

Fábio Soares, padre de adolescente desaparecida en Brasil. Foto: captura de pantalla de Tv Anhanguera.

En una entrevista con el medio local TV Anhanguera, Soares afirmó desconocer que su hija usara Discord o con quién se comunicaba en la plataforma. "Todo esto es muy nuevo para mí. No sabía que mi hija usaba Discord. No sé qué pensar. No sé si (el hombre con el que habla) es un mocoso, o es un pedófilo. Estoy desesperado", sostuvo.

El hombre explicó que a la joven le había dado el celular principalmente para que pudiera tener contacto con su madre, que vive lejos. "Vuelve a casa, hija mía. Nuestra familia está devastada. Mi salud mental no está bien, ni la de tu madre, ni la de tu hermana", pidió.

OGlobo/GDA