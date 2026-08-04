Aparecieron videos de sindicalista argentino corriendo a influencer tras salir de apartamento en Buenos Aires

Un nuevo video reveló el momento en el que el sindicalista argentino Facundo Moyano perseguía a la modelo e influencer de 23 años Candela Arizaga tras salir de su apartamento en el barrio porteño de Belgrano. Es la primera vez que se muestran imágenes donde se ve al sindicalista detrás de la mujer, dato que solo se conocía por declaraciones sobre lo ocurrido.

Arizaga y Moyano fueron interceptados en la zona de Barrancas de Belgrano, una de las zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, entre las 5 y 5.30 de la mañana.

🚨 PRIMEROS VIDEOS QUE UBICAN A FACUNDO MOYANO CORRIENDO DETRÁS DE SU NOVIA

- Son las primeras imágenes que lo ubican en persecución.

- Según su defensa la corría para asistirla porque ella atravesaba un brote. pic.twitter.com/5b6UewRcXe — Vía Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026

Las imágenes mostraron a Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, calle en donde se encuentra el departamento del sindicalista, poco después de salir de las inmediaciones.

La modelo había iniciado su recorrido por la avenida y posteriormente continuó la corrida por Virrey Vértiz, hasta llegar a su intersección con Sucre, donde fue interceptada junto con el gremialista por efectivos policiales. Ambos exhibían signos de consumo de estupefacientes.

Durante las grabaciones se ve a la pareja correr en plena avenida, mientras autos y ómnibus pasan a gran velocidad. A pesar del tránsito, ambos continuaron con el recorrido y no se pasaron a la vereda hasta poco tiempo después.

Los videos que se dieron a conocer esta mañana habían mostrado a la modelo corriendo sola por la calle, sin que se pudiera distinguir a Moyano detrás. Allí Arizaga realizaba extraños gestos, además de moverse en zig zag por la vereda.

🚨 FACUNDO MOYANO IMPUTADO: NUEVO VIDEO DE SU NOVIA DEAMBULANDO DESNUDA EN LA CALLE pic.twitter.com/wbjKT3g40U — Vía Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026

El caso

Por el momento, se desconoce exactamente qué ocurrió en el apartamento que llevó a la modelo a escapar corriendo de las inmediaciones. Cuando la pareja fue interceptada por la policía, Arizaga sostuvo que había sido “agredida por el señor Moyano”.

Previamente dos vecinos del edificio habían reportado que escucharon una discusión de la pareja que los despertó, sumado a gritos de auxilio de parte de la modelo.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, la joven que habría sido agredida. Fotos: La Nación/GDA

Tras los incidentes, Arizaga fue atendida por personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que la trasladó al Hospital Pirovano, donde permanece internada. Allí declaró ante oficiales de la División de Protección Familiar y brindó un testimonio que se contradice con el primer informe policial: dijo que no fue golpeada ni encerrada por el sindicalista, y que la situación se produjo por el consumo de estupefacientes.

Mientras tanto, Moyano fue detenido en la Comisaría Vecinal 13A. Luego, lo movieron a la Oficina Central de Identificación (OCI) para “fichar” y hacer la verificación de antecedentes penales. Después fue trasladado la Alcaidía 4 de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio de Barracas, donde permanece hasta la tarde de este martes.

Por La Nación/GDA