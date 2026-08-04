Detuvieron en Buenos Aires a un reconocido sindicalista: qué se sabe del caso que involucra a una influencer

La Policía detuvo a Facundo Moyano, un reconocido dirigente sindical en Argentina, por un presunto caso de violencia hacia una mujer que podría ser su pareja, Candela Arizaga. El episodio se produjo en la madrugada de este martes en el barrio Belgrano de Buenos Aires.

El fiscal de la causa, Julián Pistone, dispuso la detención de Moyano por presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad. El hijo de Hugo Moyano, jefe del Sindicato de Camioneros, quedó en una comisaría mientras la fiscalía pidió relevar filmaciones y citar eventuales testigos, entre ellos el encargado del edificio que llamó al 9.1.1.

La fiscalía tiene 24 horas (prorrogables por otras 24) para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer una audiencia. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva a la Justicia.

El parte policial indica que el encargado del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador relató a los efectivos que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Facundo Moyano en un acto del Sindicato de Peajes y Afines. Foto: Instagram @facundomoyanook

Ambos fueron interceptados a unas cuadras. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes. Arizaga, de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

El exdiputado nacional estuvo acompañado, esta mañana, por su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con radio Mitre.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Facundo Moyano vivía en una torre en San Telmo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, en 2021. Ese año se mudaron al barrio de Belgrano, al edificio donde habría ocurrido el incidente por el que está detenido. Moyano y Bargiela se separaron en setiembre de 2023.

Desde sus inicios, Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con el jet set. Así como frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, también su nombre circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con otras modelos.

Quién es Facundo Moyano

Facundo Moyano tiene hoy 41 años y es el referente del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa), donde tiene el poder desde 2009. Es uno de los siete hijos que tuvo Hugo Moyano, el histórico jefe del Sindicato de los Camioneros y exlíder de la CGT. Nació durante una Navidad en Mar del Plata. Su madre fue la segunda pareja que tuvo Hugo Moyano.

Fue diputado nacional durante 10 años, fundó en 2006 el Sutpa a partir de una gestión de su padre con el kirchnerismo y siempre se diferenció en el clan familiar por su alto nivel de vida.

En 2021, después de 10 años, renunció a su banca de diputado nacional con un mensaje de desacuerdo a La Cámpora. Volvió de inmediato a la jefatura del Sindicato de Peajes, donde por dos períodos había dejado la conducción en manos de Sergio Sánchez, primero, y Florencia Canebate, después.

Quién es Candela Arizaga

La modelo rosarina Candela Arizaga tiene 23 años y acumula más de 300.000 seguidores en la red social Instagram. Es creadora de contenido y colabora con marcas de belleza. En 2023 fue promotora del Turismo Carretera (campeonato argentino de automovilismo). En el último tiempo compartió imágenes suyas durante partidos de la selección argentina y se declaró fanática del fútbol: es hincha de Rosario Central. Asistió a la final del Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey.

Candela Arizaga, mujer vinculada a Facundo Moyano. Foto: Instagram @candelamagaliok

En su cuenta sube habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

A comienzos del 2024 mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Ella lo acompañó a programas de televisión, aunque lejos de las cámaras. El romance duró apenas unos meses.

Qué declaró la mujer ante la Policía

Arizaga declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista. “Dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, explicaron fuentes al tanto de la declaración de la joven.

La Nación/GDA