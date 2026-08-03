"Es un ladrón, es un corrupto": Milei reiteró sus acusaciones contra Lula, quien lanzó su candidatura

El presidente argentino, Javier Milei, reiteró sus acusaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "corrupto", una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los gigantes de Sudamérica.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente", dijo el mandatario de Argentina en entrevista con LN+.

"La pregunta es, ¿mentí?", dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de "ladrón" durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.

Los dichos de Milei en São Paulo desencadenaron una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Milei redobló sus críticas a Lula

Durante la semana, Argentina intentó bajar el tono al incidente diplomático. El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial.

Pero este domingo Milei reiteró sus dichos sin rodeos y con vehemencia, calificando a Lula de "ladrón" tres veces seguidas antes de explayarse en críticas y acusaciones que ya había realizado contra el mandatario en una entrevista radial hace siete días.

Milei volvió a acusar sin pruebas a Lula de "interferencia política" en su país y en la región. A los 80 años, Lula se declaró este domingo "muy entero" al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

Luiz Inacio Lula da Silva en la convención del Partido de los Trabajadores, donde oficializó su candidatura a un cuarto mandato como presidente de Brasil. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Por su parte, Milei ha intensificado su discurso confrontativo de cara a competir en las presidenciales de octubre de 2027.

Durante la entrevista, repitió en varias oportunidades que de cara a su posible reelección solo compite consigo mismo, al destacar logros de su gobierno.

Luiz Inacio Lula da Silva y Geraldo Alckmin en la convención del Partido de los Trabajadores, donde oficializaron la fórmula presidencial. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Milei criticó a Pedro Sánchez tras crisis migratoria en Ceuta

Fiel a su estilo, el argentino reprochó que sus dichos causen enojo al defender la veracidad de sus palabras. Recordó que cuando ha sido criticado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o por el español, Pedro Sánchez, no se dan las mismas reacciones de rechazo. "Cuando me insultan a mí está bien, ahora si yo contesto está mal", dijo.

En otro tramo de la entrevista cargó contra el socialismo, en especial contra las decisiones políticas tomadas en parte de Europa en temas como migración. En ese contexto, se refirió a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta.

Milei criticó al mandatario europeo al ser consultado sobre la crisis desatada en la ciudad autónoma de Ceuta, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África.

Familias intentan migrar de Marruecos a España a través de la frontera en Ceuta. Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP

También acusó a Sánchez de nacionalizar inmigrantes para "que voten por él y perpetuar su tiranía".

España informó este domingo que al menos 72 personas murieron al intentar cruzar desde Marruecos.

La oleada migratoria en Ceuta abrió una crisis internacional para España. Sus socios europeos han criticado al gobierno por sus políticas favorables a la regularización de migrantes.

Al otro lado del océano, Milei aprovechó el tema para reiterar su posición sobre que los inmigrantes deberían pagar algunos servicios públicos en el país de acogida.

AFP