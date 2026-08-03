Javier Milei confirma que irá por la reelección presidencial en Argentina, con un nuevo compañero de fórmula

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para ir por la reelección en los próximos comicios, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su elegido “por el momento”. En una entrevista al Diario de Río Negro, el mandatario también insistió en la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al gasto público que representan para el Estado.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló. La aseveración sobre su posible vice va en sintonía con su proyecto reeleccionista, y la pronuncia en medio de una creciente tensión con su actual compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

La segunda en la línea de sucesión recibió críticas y un pedido de renuncia por parte del jefe de Gabinete Diego Santilli luego de manifestar su “genuina preocupación” por el “estado” del presidente. En un posteo, escribió que Milei repite cosas insensatas e imagina otras. Pero en la entrevista con el medio rionegrino, Milei solo se refirió a un eventual compañero para 2027 y delimitó cuáles serían sus objetivos si gana un segundo mandato: “De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita”.

Respecto de las PASO, Milei dijo: “Desde incluso antes de ser presidente, estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco, le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

Para el titular del Poder Ejecutivo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que fue presentada días atrás por cadena nacional, se trata de la principal prioridad legislativa del Gobierno para este semestre, “la más importante que vamos a impulsar”, con el objetivo de dotar de blindaje técnico a la entidad y prohibir de forma expresa la emisión monetaria para asistencia fiscal.

La Nación (GDA)