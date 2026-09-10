Caso Loan Peña: excomisario aseguró que el niño murió atropellado y señaló a tres “responsables”

Durante una nueva audiencia por el juicio por la desaparición de Loan Peña —el niño cuyo rastro se perdió en una zona rural de Corrientes en junio de 2025—, el excomisario Walter Maciel (imputado como partícipe necesario de la desaparición) aseguró que el menor murió atropellado y señaló a tres “responsables”. “Las pruebas son contundentes”, lanzó.

“Fue un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento”, dijo, según consignó el diario El Litoral, y agregó: “Para mí, con la investigación realizada desde el momento de mi detención hasta el día de hoy en pleno juicio oral y público, los responsables directos de lo que pasó con Loan son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña”.

El hombre declaró este jueves ante el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de Corrientes, a cargo del debate, donde se juzga a 17 sospechosos. Allí, pidió ser excluido de la imputación como partícipe necesario: “¿Qué participación puedo tener yo, señor presidente? ¿Cómo yo iba a ser partícipe de algo que no sé que va a suceder? ¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir?”.

La jornada empezó con una demora en la declaración de Maciel tras un planteo presentado por el fiscal Carlos Schaefer. El representante del Ministerio Público pidió corroborar las expresiones emitidas el día anterior por Antonio Benítez, quien cuestionó la paternidad de José Peña y “afectó la honorabilidad” de la madre del menor.

Ante la solicitud, la defensora de menores Rosana Marini y la querella debatieron con el abogado defensor Enzo Di Tella, quien sostuvo que los dichos de su cliente fueron “con el corazón”.

Superado el planteo preliminar, el excomisario habló ante los jueces y le pidió disculpas a María Noguera —madre del niño— al afirmar que no pudo cumplir la promesa de encontrar a su hijo pese a seguir investigando por su cuenta, aun cuando no le correspondía.

Durante su exposición, negó haber ordenado irregularidades en la comisaría de 9 de Julio y rechazó el testimonio del sargento Orlando Cáceres, quien lo acusó de mandar a adulterar el libro de guardia. “No ordené que se adulterara alguna documentación pública”, aseveró el acusado, y explicó que solo pidió anotar la hora en que tomó conocimiento del hecho y su horario de retiro.

Excomisario Walter Maciel, imputado como partícipe necesario de la desaparición de Loan Peña en Argentina. Foto: Joaquín Meabe/La Nación,GDA.

La declaración previa de Laudelina

La reconstrucción de Walter Maciel contrastó con la declaración que, dos días antes, Laudelina Peña expuso ante el tribunal, donde negó ser responsable. La tía del menor pidió perdón por haber dado información errónea y admitió que su declaración testimonial inicial —en la que afirmó que su sobrino murió atropellado por una camioneta— fue un invento atribuido al abogado José Fernández Codazzi.

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. No fue intención mía. Fue intención del doctor Codazzi. Del tema del accidente no tengo nada que ver”, sostuvo la mujer durante su exposición de casi tres horas. La acusada llegó al debate oral imputada por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor de diez años, que prevé una pena de entre 5 y 15 años de cárcel.

Argentina emitió una Alerta Sofía por la desaparición de Loan Peña Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina

Dos semanas después de la desaparición del niño —ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña—, la mujer denunció ante una fiscalía de Corrientes que su sobrino murió arrollado por la camioneta de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava.

“Me dijo que teníamos que declarar igual, porque igual íbamos a tener perpetua. Me explicó cómo tenía que hacer la declaración, el invento del accidente, todo lo que me mandó a decir, cómo vi cómo salió la camioneta, cómo frenó. Todo fue puesto por él”, relató sobre su defensor.

Por La Nación/GDA