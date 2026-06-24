A horas de Brasil vs. Escocia por el Mundial, vidente reafirmó su predicción de alienígenas y rechazó críticas

Semanas atrás, la vidente brasileña Vó Bahiana predijo una invasión extraterrestre en el partido que disputarán Brasil y Escocia hoy miércoles 24 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. La cita, que tendrá lugar a las 19:00 de Uruguay, se trata de un cruce clave para ordenar la pelea por la clasificación en el Grupo C.

Las declaraciones de la vidente se hicieron rápidamente virales y le generaron todo tipo de críticas. Sin embargo, la influencer, que acumula más de 24 millones de seguidores en redes, estuvo lejos de retractarse y publicó este lunes un video en el que aclara que "no tiene miedo a ser cancelada". Además, señaló que tuvo el sueño en el que ve a los jugadores siendo abducidos dos veces, y llamó a la comunidad "espiritual" a mostrarse unida.

"Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami, y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó", había relatado Bahiana en su cuenta de TikTok semanas atrás. De acuerdo a la influencer, una primera nave bajaría sobre el estadio y se llevaría a varios futbolistas de la selección brasileña, entre ellos Vinicius Jr. y Neymar. Luego, la nave abduciría a 700 personas del público.

"Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento. (La visión) me está diciendo que este 24 va pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio de Miami, en los Estados Unidos", explicó.

Dónde ver Brasil vs. Escocia por el Mundial: hora y señales que pasan el partido definitorio por el Grupo C

Escocia y Brasil se enfrentarán el miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00, por el Grupo C del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Estados Unidos.

Brasil llegará con cuatro puntos tras empatar 1-1 con Marruecos, con gol de Vinicius Junior, y vencer 3-0 a Haití con un doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinícius Jr. Escocia, por su parte, sumó tres unidades al ganarle 1-0 a Haití con gol de John McGinn, pero luego cayó 1-0 ante Marruecos, por lo que necesitará puntuar para sostener sus chances en el grupo.

El partido entre Brasil y Escocia será transmitido gratis en vivo

El partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, a través de DGO, Flow, Disney+ Premium y DAZN en streaming, y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo. Para quienes busquen dónde ver Escocia vs. Brasil, el encuentro también se transmitirá de forma gratuita para todo el territorio uruguayo a través de Canel 5 para televisión abierta y Antel TV en streaming.