Dónde ver Brasil vs. Escocia por el Mundial: hora y señales que pasan el partido definitorio por el Grupo C

Escocia y Brasil se enfrentarán el miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00, por el Grupo C del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Estados Unidos, en un cruce clave para ordenar la pelea por la clasificación.

Brasil llegará con cuatro puntos tras empatar 1-1 con Marruecos, con gol de Vinicius Junior, y vencer 3-0 a Haití con un doblete de Matheus Cunha y otro tanto de Vinícius Jr. Escocia, por su parte, sumó tres unidades al ganarle 1-0 a Haití con gol de John McGinn, pero luego cayó 1-0 ante Marruecos, por lo que necesitará puntuar para sostener sus chances en el grupo.

El partido entre Brasil y Escocia será transmitido gratis en vivo

El partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, a través de DGO, Flow, Disney+ Premium y DAZN en streaming, y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo. Para quienes busquen dónde ver Escocia vs. Brasil, el encuentro también se transmitirá de forma gratuita para todo el territorio uruguayo a través de Canel 5 para televisión abierta y Antel TV en streaming.

Cómo llegan Escocia y Brasil a la fecha 3 del Grupo C

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones, la ventaja es ampliamente brasileña: se jugaron 10 partidos, con ocho victorias de Brasil, dos empates y ningún triunfo de Escocia.

El presente del torneo también expone matices. Brasil mostró capacidad ofensiva ante Haití y resolvió el partido antes del descanso, mientras que frente a Marruecos reaccionó en el primer tiempo después del gol de Ismael Saibari. En esos encuentros vieron amarilla Casemiro, Roger Ibañez y Douglas Santos, un detalle disciplinario a atender.

Jugadores de la selección de Brasil celebrando gol frente a Marruecos. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Escocia basó su victoria ante Haití en la eficacia de John McGinn y después no pudo revertir el gol tempranero de Marruecos. Aaron Hickey, Findlay Curtis, Kenny McLean, Andrew Robertson y Anthony Ralston fueron amonestados en sus dos presentaciones, por lo que el manejo de la intensidad será otro factor para el equipo europeo.

Peso histórico de Brasil y Escocia en los Mundiales

El recorrido histórico le da a este cruce un contraste marcado. Escocia carga con una tradición singular: participó del primer partido internacional reconocido, ante Inglaterra en 1872, y acumula nueve presencias mundialistas y cuatro Eurocopas, aunque su gran cuenta pendiente sigue siendo superar una fase de grupos en torneos mayores.

Formación de la selección de Escocia con su camiseta alternativa. Foto: Buda Mendes/AFP

Brasil, en cambio, llega respaldado por una identidad construida desde sus primeros partidos internacionales de 1914 y por su papel como fundador de la Conmebol en 1916. Es la única selección presente en todas las Copas del Mundo y su peso se resume en cinco títulos mundiales, además de nueve Copas América y cuatro Copas Confederaciones.

Con ese contexto, el duelo tendrá peso deportivo y simbólico: Brasil intentará confirmar su candidatura dentro del Grupo C, mientras que Escocia buscará un resultado que le permita llegar con vida a la definición de la zona y romper una tendencia adversa ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.