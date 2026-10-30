Un biólogo grabó a un jaguar lanzándose sobre un yacaré en el Pantanal de Brasil para cazarlo: mirá el video

El biólogo y fotógrafo brasileño Thiago Silva Soares logró filmar en el Pantanal de Brasil el momento exacto en que una jaguar ataca a un yacaré en la orilla de un río y arrastra a su presa hacia tierra firme. El registro, que él mismo difundió en sus redes sociales, fue descrito por el propio autor como uno de los episodios más impactantes de su carrera, dedicada desde hace más de dos décadas a documentar la fauna silvestre.

El video fue publicado junto a una imagen del fotógrafo celebrando desde la embarcación en la que se encontraba cuando ocurrió la escena. Según relató, todo sucedió en cuestión de segundos: el grupo localizó al felino y el ataque se produjo casi de inmediato. "Encontramos a la onza y en menos de un minuto ya se detuvo y saltó", contó.

Instantes antes del ataque, Silva Soares comentaba que el animal estaba olfateando al yacaré desde la costa.

"Me quedé mudo, sin reacción, solo pensaba en filmar y fotografiar", agregó.

Cómo fue el ataque de la jaguar al yacaré en el Pantanal

De acuerdo con el relato del biólogo, tras el salto inicial el felino peleó con el reptil en la orilla del río, le quebró los huesos hasta que dejó de moverse y recién entonces trasladó a su presa hacia el interior de la vegetación.

Silva Soares precisó que el yacaré pertenecía a la especie conocida en portugués como "bandeira".

"En más de 20 años como biólogo y fotógrafo de naturaleza, siempre en el monte, esta es sin dudas una de las escenas más salvajes de mi vida", escribió el autor del registro para sus seguidores, que habitualmente acompañan sus publicaciones sobre vida silvestre.

El fotógrafo vive en el estado de Espírito Santo, pero desde hace cinco años viaja con regularidad al Pantanal, el humedal más grande del mundo, para realizar investigaciones y documentar a los animales de ese bioma.

Entre sus registros habituales figuran serpientes, lechuzas y reptiles, además de los grandes felinos.

Kyavera, la jaguar identificada por sus manchas

En el caso de las jaguares, Silva Soares explicó que ya conoce a los ejemplares de la zona y que incluso les asigna nombres. La hembra que protagonizó el ataque es llamada Kyavera. La identificación de cada animal se realiza a partir de sus manchas, que funcionan como un patrón único.

El biólogo vinculó la posibilidad de obtener este tipo de registros con el vínculo que se construyó entre los felinos y la actividad turística en la región. "Acá la onza se acostumbró a la presencia del ser humano. Esto es porque el ser humano entendió que vale más viva que muerta. El turismo promovió la conservación", sostuvo.

Los jaguares pueden ser reconocidos por los patrones únicos de sus manchas. Foto: Canva.

Y completó: "Hoy las jaguares tienen nombres, sabemos quiénes son por sus manchas únicas. Y algunas hasta son famosas. ¿Ya escuchaste hablar de Patrícia, Marcela y Medrosa?".

Con información de O Globo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.