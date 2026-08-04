Hallazgo insólito en Montevideo: rescatan a una cría de yacaré cerca de un contenedor en La Unión

Los vecinos del barrio de La Unión se encontraron este lunes por la mañana con un visitante insólito cerca de un contenedor de basura: una cría de yacaré overo (caiman latirosis).

"Esta mañana, una vecina de Montevideo llevaba sus residuos al contenedor de basura y notó un bulto bastante llamativo. Cuando inspeccionó un poco, pudo darse cuenta de que habían abandonado a un animal y habían tapado la jaula en la que estaba con un trapo", relataron desde la organización Alternatus.

La mujer, llamada Sandra, se puso en contacto con la organización de rescatistas. Al lugar acudió el veterinario del grupo, Gonzalo Tomma, especializado en fauna silvestre y mascotas no tradicionales. El profesional examinó al animal con el objetivo de darle cuidados hasta que pueda volver a la naturaleza.

"Ojalá tanto esfuerzo tenga un buen final, pero los primeros pasos para sacar a este animal de esa situación ya están dados", afirmaron desde la organización.

Aparición de serpiente en una escuela

A finales de abril la organización informó sobre una intervención ante la aparición de una serpiente en una escuela del barrio Santa Catalina, en Montevideo. El aviso fue realizado por la Brigada de Seguridad Rural, luego de que el personal del centro educativo detectara la presencia del animal y lograra contenerlo de forma provisoria.

Se trataba de una musurana marrón (Paraphimophis rusticus), una especie no venenosa e inofensiva para las personas. El operativo de retiro se coordinó junto al Cecoed y el Ministerio de Ambiente, con el apoyo técnico del herpetólogo Claudio Borteiro.