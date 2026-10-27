Un ingeniero ucraniano diseñó una bicicleta que no tiene ruedas y funciona de verdad: mirá el video

Una bicicleta que se desplaza sin ruedas dejó de ser una imposibilidad teórica para convertirse en un video con más de 19 millones de visualizaciones en YouTube. El responsable es el ingeniero ucraniano Sergii Gordieiev, creador del canal "The Q", que documentó paso a paso cómo construyó el vehículo y lo puso a prueba en movimiento.

El material fue publicado bajo el título "Epic Cycling: Wheelless Bike" y muestra el proceso completo: desde el armado de las piezas desde cero hasta las primeras pedaleadas del aparato terminado. El resultado es una bicicleta que, pese a carecer por completo de llantas, logra avanzar y además permanece parada por sus propios medios cuando nadie la utiliza.

Cómo funciona la bicicleta sin ruedas

La clave está en las estructuras que ocupan el lugar de las ruedas tradicionales. A diferencia de estas, las piezas diseñadas por Gordieiev son estáticas y no giran en ningún momento, según detalló El Comercio (GDA).

Bicicleta sin ruedas diseñada por el ingeniero ucraniano Sergii Gordieiev. Foto: YouTube/The Q.

Lo que genera el desplazamiento es un sistema estilo oruga, similar al que utilizan los tanques de guerra: una cinta que rodea la estructura fija y transmite el movimiento al suelo.

Esas estructuras fueron fabricadas con varillas de metal. Las cintas encargadas de hacer avanzar el vehículo, en tanto, están hechas con el mismo material que una llanta de bicicleta convencional. No es la primera vez que el ingeniero recurre a esta solución mecánica: ya la había aplicado en otros proyectos anteriores de su canal.

Entre las particularidades del diseño figura que no requiere inflado alguno, justamente porque no hay neumáticos involucrados. La estabilidad es otro de los efectos secundarios del sistema: la bicicleta se sostiene sola, sin necesidad de pata de apoyo ni de apoyarla contra una pared.

El propio Gordieiev se encargó de bajarle el precio a cualquier expectativa comercial. En la descripción del video aclaró que el objetivo no fue desarrollar un modelo de bicicleta apto para el uso cotidiano, sino puramente lúdico. "Esta bicicleta no tiene ruedas en absoluto. ¿Por qué lo hicimos? Solo por diversión", señaló "The Q".

La aclaración tiene sentido práctico. Aunque el video demuestra que el vehículo es funcional, el invento no resulta más útil que una bicicleta común: el esfuerzo necesario para pedalear apenas unos pocos metros es desproporcionado frente al rendimiento que ofrece cualquier modelo estándar.

El ingeniero ucraniano ya había ganado notoriedad en redes sociales con otras creaciones virales dentro de la misma lógica experimental, como una bicicleta con ruedas cuadradas y otra con ruedas triangulares. En todos los casos, la propuesta apunta menos a resolver un problema de movilidad que a poner a prueba hasta dónde puede estirarse la mecánica de un vehículo que parecía tener su forma definitiva desde hace más de un siglo.

Con información de El Comercio (GDA)

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.