Se cayó Facebook e Instagram hoy: usuarios reportan fallas en los servicios a nivel mundial

Facebook e Instagram registraron fallas de funcionamiento este viernes 12 de junio, con reportes de usuarios en distintos países que señalaron problemas para iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenidos. La interrupción se reflejó en sitios de monitoreo de caídas y en mensajes de error dentro de las propias aplicaciones.

Los reclamos circularon con rapidez en redes alternativas, en especial X, donde usuarios buscaron confirmar si se trataba de una situación generalizada y no de un inconveniente individual.

Qué fallas reportaron los usuarios de Facebook e Instagram

Entre los problemas más mencionados aparecieron errores al iniciar sesión en Facebook, demoras o imposibilidad para actualizar el muro y dificultades para cargar contenido en Instagram.

En Google Trends en la última hora aumentó las búsquedas sobre fallas y consultas por caída de esas redes sociales.

Búsquedas relacionadas por caída de Facebook Foto: Captura Google Trends