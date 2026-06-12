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Se cayó Facebook e Instagram hoy: usuarios reportan fallas en los servicios a nivel mundial

Las aplicaciones de Meta experimentan problemas técnicos de conectividad este viernes. Las plataformas digitales registran errores al iniciar sesión y actualizar el muro de publicaciones.

El País
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12/06/2026, 11:26
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Aumento de denuncias por caída del servicio en Down Detector
Aumento de denuncias por caída del servicio en Down Detector
Foto: Captura Down Detector

Facebook e Instagram registraron fallas de funcionamiento este viernes 12 de junio, con reportes de usuarios en distintos países que señalaron problemas para iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenidos. La interrupción se reflejó en sitios de monitoreo de caídas y en mensajes de error dentro de las propias aplicaciones.

Los reclamos circularon con rapidez en redes alternativas, en especial X, donde usuarios buscaron confirmar si se trataba de una situación generalizada y no de un inconveniente individual.

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Qué fallas reportaron los usuarios de Facebook e Instagram

Entre los problemas más mencionados aparecieron errores al iniciar sesión en Facebook, demoras o imposibilidad para actualizar el muro y dificultades para cargar contenido en Instagram.

En Google Trends en la última hora aumentó las búsquedas sobre fallas y consultas por caída de esas redes sociales.

Búsquedas relacionadas por caída de Facebook
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Foto: Captura Google Trends
"Se cayó Instagram": interés de búsqueda creció por posible caída de la red social
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