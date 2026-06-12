Se cayó Facebook e Instagram hoy: usuarios reportan fallas en los servicios a nivel mundial
Las aplicaciones de Meta experimentan problemas técnicos de conectividad este viernes. Las plataformas digitales registran errores al iniciar sesión y actualizar el muro de publicaciones.
Facebook e Instagram registraron fallas de funcionamiento este viernes 12 de junio, con reportes de usuarios en distintos países que señalaron problemas para iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenidos. La interrupción se reflejó en sitios de monitoreo de caídas y en mensajes de error dentro de las propias aplicaciones.
Los reclamos circularon con rapidez en redes alternativas, en especial X, donde usuarios buscaron confirmar si se trataba de una situación generalizada y no de un inconveniente individual.
Qué fallas reportaron los usuarios de Facebook e Instagram
Entre los problemas más mencionados aparecieron errores al iniciar sesión en Facebook, demoras o imposibilidad para actualizar el muro y dificultades para cargar contenido en Instagram.
En Google Trends en la última hora aumentó las búsquedas sobre fallas y consultas por caída de esas redes sociales.
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