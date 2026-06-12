"Tortugas espías, peces espías": China denunció espionaje a través de animales con sensores

El Ministerio de Seguridad del Estado de China alertó este viernes que agencias de inteligencia extranjeras utilizan animales marinos, como tortugas y peces equipados con sensores avanzados, para recopilar datos confidenciales en sus aguas territoriales.

Según la denuncia de Pekín, esta estrategia busca confeccionar mapas submarinos detallados que identifiquen los puntos débiles en las defensas costeras del país asiático, lo que representa una grave amenaza para su seguridad nacional en un escenario de creciente tensión con Occidente.

El uso de animales marinos en el litoral costero

A través de una publicación en sus plataformas digitales, el organismo de inteligencia chino reveló el descubrimiento de nuevos tipos de dispositivos de espionaje desplegados en áreas marítimas estratégicas. En un apartado titulado específicamente "tortugas espías, peces espías", la institución detalló el hallazgo de ejemplares de grandes dimensiones que portaban tecnología de transmisión remota acoplada a sus cuerpos.

"Se han descubierto animales marinos relativamente grandes con sensores acoplados en ciertas aguas de China", manifestó la oficina gubernamental. Los especímenes fueron detectados "nadando en un área específica, recopilando datos sensibles sobre el medio marino, como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas, y transmitiéndolos al extranjero vía satélite", precisó el comunicado oficial.

Tortuga marina nadando en el mar. Foto: Freepik.

Alta tecnología para confeccionar mapas submarinos

La advertencia de las autoridades asiáticas no se limitó al empleo de fauna marina. El informe técnico señala que las organizaciones internacionales de inteligencia también recurren a herramientas autónomas como planeadores de olas propulsados por energía solar y boyas dotadas de sensores de alta precisión. A esto se suman sistemas ocultos en embarcaciones comerciales que permiten registrar la dinámica portuaria en tiempo real de los principales muelles comerciales y militares.

La acumulación de este tipo de mediciones hidrográficas permite el desarrollo de mapas submarinos de alta resolución. De acuerdo con el análisis del Ministerio de Seguridad del Estado, estos planos cartográficos son capaces de "identificar puntos débiles en las defensas costeras de China, lo que supone una grave amenaza para la seguridad nacional del país". Frente a esta situación, la entidad gubernamental instó de forma pública a la comunidad de pescadores locales a inspeccionar sus redes e informar de inmediato sobre cualquier boya, transmisor o dispositivo sospechoso que hallen durante sus tareas operativas en alta mar.

Tensiones por espionaje en China y Occidente

Esta denuncia se inscribe en un largo historial de acusaciones mutuas sobre operaciones secretas de vigilancia e infiltración entre Pekín y las principales potencias occidentales, encabezadas por EE.UU.

El control de la información geográfica y oceanográfica en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán es un foco constante de disputa geopolítica por su relevancia para la navegación de flotas militares.

Guardia Costera China patrullando junto a la barrera flotante del Bajo de Mansiloc. Foto: EFE

Las advertencias del Gobierno chino respecto a la injerencia extranjera cobraron un tono riguroso durante los últimos meses. El año pasado, la administración central emitió una directiva de alerta dirigida a la totalidad de sus funcionarios públicos para evitar que caigan en las denominadas "trampas de amor". La resolución se tomó luego de comprobarse un caso donde un empleado del Estado fue seducido por la "belleza" de una agente extranjera con el fin de extraer secretos confidenciales.

Con información de AFP