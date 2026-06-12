Hospital de Clínicas incorpora tecnología de última generación para detectar cáncer de piel a tiempo

El Hospital de Clínicas incorporó un equipo FotoFinder, una tecnología de última generación destinada a fortalecer la detección temprana y el seguimiento de pacientes con cáncer de piel. La adquisición fue posible gracias a la donación realizada por La Roche-Posay, marca de L’Oréal Groupe, en el marco de su campaña “Salvá tu piel”.

La incorporación de este equipamiento representa un importante respaldo a una tarea que el Hospital de Clínicas, a través de su Unidad Académica de Dermatología, viene desarrollando desde hace años en materia de asistencia, prevención, docencia e investigación vinculadas a las enfermedades de la piel.

Como hospital universitario de referencia nacional, el Hospital de Clínicas cumple una doble misión: brindar atención especializada a miles de pacientes de todo el país y formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud. En ese contexto, la incorporación de tecnología de alta complejidad permite mejorar la calidad asistencial, ampliar las oportunidades de aprendizaje y promover el desarrollo de conocimiento científico al servicio de la población.

El nuevo FotoFinder posibilita la realización de mapeos corporales digitales completos, una técnica que registra y documenta las lesiones pigmentadas de todo el cuerpo, permitiendo comparaciones evolutivas precisas a lo largo del tiempo. Esta herramienta mejora la capacidad de detectar cambios mínimos en los lunares y otras lesiones cutáneas, favoreciendo diagnósticos más tempranos y tratamientos oportunos, especialmente en el caso del melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos.

La Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas ha sido pionera en la promoción de estrategias de prevención y detección precoz del cáncer de piel, desarrollando campañas de sensibilización como la de “Salva tu Piel” junto a La Roche-Posay, actividades de educación sanitaria y controles dermatológicos dirigidos a la comunidad. La llegada de esta tecnología permite potenciar y ampliar ese trabajo, incorporando herramientas diagnósticas de nivel internacional al ámbito de la salud pública universitaria.

Niveles de melanoma en Uruguay superan a los de otros países de la región. Foto: archivo El País

Se estima que el equipo permitirá realizar alrededor de 2.000 estudios por año, facilitando el acceso de los pacientes a una tecnología que hasta ahora estaba disponible principalmente en el sector privado.

El director del Hospital de Clínicas, Dr. Álvaro Villar, destacó que “esta incorporación fortalece una línea de trabajo que el Hospital y la Unidad Académica de Dermatología vienen desarrollando desde hace muchos años. Nos permite mejorar la capacidad diagnóstica, optimizar el seguimiento de los pacientes y seguir cumpliendo con nuestra misión de asistencia, enseñanza e investigación al más alto nivel”.

Por su parte, el director de la Unidad Académica de Dermatología, Dr. Julio Magliano, señaló que “la tecnología permitirá optimizar el screening de pacientes con lesiones pigmentadas y mejorar el control evolutivo mediante herramientas de alta precisión diagnóstica. Esto se traducirá en diagnósticos más tempranos y mejores oportunidades terapéuticas para nuestros pacientes”.

Asimismo, destacó que “además del beneficio asistencial, el FotoFinder tendrá un papel fundamental en la formación de los futuros dermatólogos y en el fortalecimiento de las actividades académicas y científicas de la Unidad, contribuyendo al desarrollo de la dermatología nacional”.

Dermatóloga controla un lunar en la piel de una paciente Foto: MAZKO VADIM en Freepik

Desde el Hospital de Clínicas se valoró especialmente el compromiso de L’Oréal Groupe y de La Roche-Posay con la salud pública y la prevención del cáncer de piel. La institución agradece esta donación, que constituye un aporte concreto para continuar fortaleciendo la atención de los pacientes y el desarrollo de la formación universitaria en salud.

Nicolás Oberti, director general de L’Oréal Groupe, expresó que “a través de la campaña ‘Salvá tu piel’ promovemos desde hace cinco años la prevención y el cuidado de la piel mediante chequeos gratuitos y acciones de concientización. Poder colaborar con el Hospital de Clínicas y con su Unidad Académica de Dermatología nos permite ampliar el alcance de ese trabajo y generar un impacto aún mayor en la comunidad”.

La puesta en funcionamiento del equipo coincide con fechas especialmente importantes para la concientización sobre esta enfermedad, como el Día Mundial del Melanoma (23 de mayo) y el Día Mundial del Cáncer de Piel (13 de junio), reforzando la importancia de la prevención, los controles periódicos y el diagnóstico precoz como herramientas fundamentales para reducir el impacto de estas patologías.