Lanzamiento del iPhone 18: transmisión de Apple en vivo hoy 9 de setiembre, novedades y posibles precios

Apple realizará su gran evento anual este miércoles 9 de setiembre para presentar los nuevos productos que saldrán al mercado, incluyendo el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El lanzamiento se hará a las 14:00 horas de Uruguay (10:00 del Pacífico) en Cupertino, California.

El lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone será significativo para el gigante tecnológico porque el encargado de liderarlo será John Ternus, el director ejecutivo que llegó para suceder en el cargo a Tim Cook, quien a comienzos de este mes dejó de ser el CEO para asumir como presidente ejecutivo de la tecnológica.

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La transmisión iniciará a las 14:00 horas de Uruguay.

Presentación del iPhone 18 y el primer teléfono plegable de Apple

Otro de los grandes hitos que se esperan en esta jornada es que la compañía muestre al mundo su primer teléfono plegable.

La prensa especializada se centró en el lanzamiento del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y ese dispositivo inteligente plegable, que, según los medios del sector, ha sido bautizado como "iPhone Ultra".

De acuerdo con las filtraciones que han trascendido últimamente en la industria tecnológica, este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas y un formato ancho similar al del Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

Respecto a los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, la información que ha circulado apunta a que podrían tener un nuevo procesador A20, capacitado para brindar mayor eficiencia y rendimiento.

Por otra parte, también se esperan novedades dentro del ecosistema de accesorios Apple. Según el periodista especializado Mark Gurman, de Bloomberg, en el evento también se desvelarán el nuevo Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos estarán equipados con actualizaciones relacionadas a la salud y el estado físico, además de optimizaciones de rendimiento interno.

En materia de dispositivos de audio, en un video filtrado recientemente se pueden observar unos AirPods que incluyen cámaras y sensores visuales para alimentar a Siri con información del entorno. Es posible que el lanzamiento de este producto tenga que esperar hasta 2027, matizó el periodista.

Lanzamiento de modelos de iPhone anteriores. Foto: AFP.

Este evento de Apple, que tiene el lema "Surprise and shine" (Sorprende y brilla), puede marcar también una fuerte tendencia orientada hacia el hogar inteligente. Gurman informó a través de sus filtraciones que se desarrolla un dispositivo de control doméstico ("home hub") que integrará una pantalla de 7 pulgadas sobre una base similar a la de un HomePod Mini y que utilizará el reconocimiento facial y una versión de Siri más avanzada.

Precios de los nuevos modelos de iPhone 18

Algunas estimaciones extraoficiales que se realizaron en la previa del evento de Apple situaron al iPhone plegable con un precio que ronda entre los US$ 1.999 y US$ 2.399.

Por su parte, el iPhone 18 no tiene un precio oficial, pero según expertos, rondará cerca de los US$ 799 en Estados Unidos. El iPhone 18 Pro Max podría valer US$ 1.399, según Bloomberg Línea, y el iPhone Pro podría mantenerse en US$ 1.099, de acuerdo con un informe de Forbes.

Posibles fechas de comercialización de los nuevos iPhone

Este año, el calendario de comercialización de Apple presentará una modificación singular. Habitualmente, la compañía abre el periodo de reservas de los nuevos iPhone el viernes posterior al evento.

Iphones en una caja para envío. Foto: Grok.

Sin embargo, la revista Forbes adelantó que las reservas de los nuevos modelos podrían comenzar el sábado 12 de setiembre y la venta en Estados Unidos podría arrancar el viernes 18 de setiembre.

El calendario no proviene de un anuncio oficial de Apple. Igualmente, varios expertos coinciden en que el posible teléfono plegable podría tener un calendario diferente debido a las dificultades asociadas con su producción.

Con información de EFE y La Nación/GDA