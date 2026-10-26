Hombre en EE.UU. diseñó una máquina con inteligencia artificial que mata yuyos sin perjudicar el ecosistema

Una cortadora de césped modificada en un patio de Minnesota, Estados Unidos, se convirtió en el punto de partida de una tecnología que promete reemplazar los herbicidas por agua caliente. Mark Boysen desarrolló una máquina que utiliza inteligencia artificial para identificar malezas, diferenciarlas del resto de las plantas y eliminarlas con una descarga dirigida de vapor, sin aplicar ningún producto químico sobre el suelo ni sobre el césped.

El funcionamiento es simple en su resultado y complejo en su ejecución: el sistema reconoce el yuyo, lo marca y lo somete a chorros repetidos de vapor hasta destruirlo.

"Podemos detectar malezas con inteligencia artificial, distinguir la diferencia entre lo que es una maleza y lo que no, y la golpeamos con una ráfaga de vapor, 100 % agua, y mata la maleza en unos 20 minutos", explicó Boysen en una entrevista con el medio estadounidense FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

Cómo funciona la máquina que elimina malezas con vapor y sin herbicidas

Las demostraciones realizadas en el jardín del propio inventor muestran que las aplicaciones sucesivas de vapor terminan con la planta en cuestión de minutos. El proceso incluso tiene una señal perceptible. "Estas van a estar muertas en unos 20 minutos. Se siente el olor, huele a espinaca, y eso son las malezas cocinándose. Básicamente se rompe la estructura celular", detalló el creador.

Según la información difundida por su empresa, Naware, el sistema se instala sobre maquinaria ya existente: se monta en la cortadora de césped que el usuario o la empresa de jardinería ya utiliza, sin necesidad de comprar equipamiento nuevo ni capacitar nuevamente al personal. La detección por inteligencia artificial tiene una precisión de entre 85 % y 90 %, apunta únicamente a las malezas e ignora el césped sano. El único insumo es agua calentada hasta convertirse en vapor.

Sistema de detección de malas hierbas impulsado por inteligencia artificial. Foto: Naware.

La compañía estima un ahorro de entre US$ 25.000 y US$ 250.000 por la eliminación de la compra de productos químicos, las licencias asociadas y los costos de responsabilidad civil derivados de su uso.

Premios, patente y una demanda que supera la producción

Boysen obtuvo la patente del invento y lo presentó el verano pasado en la competencia Minnesota Cup. También recibió el Premio a la Sostenibilidad Ambiental de la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota y dio una charla sobre sus iniciativas de sustentabilidad en la Feria Estatal de ese estado. Una versión del dispositivo ya está operando en una bodega de Arizona, según FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

La empresa ya desarrolló una versión más chica del equipo, orientada a propietarios de viviendas que buscan mantener sus jardines libres de químicos, aunque Boysen pidió no mostrar todavía el diseño completo porque no está listo para su debut público, según el medio citado.

Mark Boysen, CEO de Naware e inventor de la máquina que usa inteligencia artificial para eliminar malas hierbas sin usar químicos. Foto: Captura FOX 9 Minneapolis-St. Paul.

El propio creador reconoce que el principal desafío hoy no es comercial sino productivo: "Tenemos más demanda de la que podemos seguir, honestamente. Todo se reduce a qué tan rápido puedo desarrollar el producto", concluyó ante las cámaras de FOX 9.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.