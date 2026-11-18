Los amantes de los videojuegos en todo el mundo esperan por el ansiado lanzamiento del GTA VI, la nueva edición de la saga Grand Theft Auto de la empresa Rockstar Games. Luego de dos postergaciones y mucha paciencia, los usuarios finalmente podrán disfrutar del juego este jueves 19 de noviembre de 2026, una fecha que se espera que quede para la historia en la industria.

Debido a la diferencia horaria, en lugares del mundo donde ya es 19 de noviembre, los aficionados ya pudieron comenzar a jugar lo que sería el producto más caro en la historia del entretenimiento, incluyendo cine, con un costo de entre US$ 1.000 y US$ 1.500 millones y más de ocho años de elaboración.

¿Cuándo sale el GTA VI en Uruguay?

Para las personas en Uruguay que esperan el debut del GTA VI con entusiasmo, el juego comenzará a estar disponible a las 00:00 horas (medianoche) del jueves. Quienes ya lo hayan predescargado en sus consolas previo a la fecha de lanzamiento tan solo deberán esperar a que Rockstar lo desbloquee a la hora mencionada.

Quienes todavía tengan que hacer esa descarga deberán contar con al menos 212 GB libres en sus consolas. El videojuego estará disponible en Play Station 5 y Xbox Series X|S. Todavía no se anunció la fecha de lanzamiento para PC.

La versión estándar del juego tiene un costo de US$ 79,99, mientras que la versión "ultimate", que incluye misiones que no aparecen en la versión normal, cuesta US$ 99,99. El videojuego ya batió el récord de reservas en las tiendas en línea de Sony y Microsoft.

Publicidad del GTA VI. Foto: WILLIAM WEST/AFP

Primeras reseñas del GTA VI en Metacritic

El GTA 6 ha debutado con una aclamación casi unánime dentro de plataformas especializadas como Metacritic, un sitio web estadounidense que recopila y analiza reseñas de usuarios de videojuegos, películas, programas de televisión y álbumes de música.

Los primeros jugadores en calificar al nuevo Grand Theft Auto en esa página le dieron una puntuación de 99 sobre 100, lo que se categoriza como "aclamación universal". De una muestra de 147 usuarios que dejaron su reseña, el 100 % tuvo sensaciones positivas respecto a la nueva entrega de Rockstar.

El GTA vuelve a Vice City

GTA VI se sitúa en el estado ficticio de Leonida, en la ciudad de Vice City, con claras inspiraciones de Florida y Miami. La historia se centra en una pareja de exconvictos, Jason Duval y Lucía Caminos. Ella es la primera protagonista femenina jugable de la saga.

Según la agencia EFE, como es habitual en la saga, el videojuego representa "una mirada incómoda al lado más sórdido del capitalismo occidental". Un juego en el que todo es inmenso, plasma hasta el más mínimo detalle de la vida real y muestra un mundo que no esconde las bandas de drogas, los excluidos sociales, la corrupción, la violencia, la adicción a las redes sociales o la desigualdad.

Se trata de un juego exclusivamente dirigido para adultos que permite contratar trabajadoras sexuales e interactuar en clubes para adultos, ejercer violencia indiscriminada contra transeúntes o policías, atracar bancos, robar a personas, agredir, drogarse, humillar, acosar, usar redes sociales, conducir sin límites todos los vehículos que imaginemos, hacer deporte e incluso alimentar animales con las víctimas de las atrocidades de los personajes.

Al margen de seguir una narrativa con una historia principal, el título da libertad absoluta a los jugadores para deambular por el universo creado por Rockstar a su antojo y hacer (literalmente) lo que quieran con los personajes.

Con información de EFE y AFP