El antes y después de Montevideo y Uruguay: la impactante actualización de Google Street View tras 10 años

Google Street View, la tecnología integrada en Google Maps y Google Earth que ofrece vistas panorámicas e interactivas de 360 grados, actualizó sus imágenes en Uruguay desde esta semana y permite ver cómo se transformó el país en 10 años.

Street View llegó a Uruguay en 2015, recordó Google en un comunicado, y esta actualización “refleja cómo han evolucionado las vibrantes ciudades y paisajes del país”. La aplicación “actualizó 36.000 kilómetros de calles y carreteras en todo el territorio nacional, incluyendo 10.000 kilómetros de rutas completamente nuevas que nunca antes se habían recorrido para Street View”, detalló la compañía.

"Al capturar miles de kilómetros de nuevas rutas con nuestra tecnología de cámara más avanzada, buscamos apoyar el turismo local, impulsar a los negocios y hacer que la navegación sea aún más útil para todos", dijo Sebastian Hiernaux, gerente de Desarrollo de Alianzas Estratégicas de Google Maps.

Hiernaux resaltó que esta actualización “permite a personas de todo el mundo experimentar virtualmente la belleza, la historia y la cultura del país”.

¿Cómo cambió Montevideo en 10 años? El antes y después en Street View

Según resaltó Google, la cobertura actualizada amplía la presencia de Street View en los principales centros urbanos del país.

La capital ha atravesado una impactante transformación en los últimos diez años, según se puede comparar con las imágenes tomadas por Google en 2015 y en 2025.

Uno de los edificios que más llaman la atención es el Antel Arena. En las imágenes tomadas en 2015 el predio solo contaba con una pequeña estructura de contenedores, con la identificación de Antel. Entre 2015 y 2016 la obra tuvo una suspensión temporal.

También se destaca la creación de ciclovías en la avenida 18 de Julio y en la rambla de Parque Rodó y la construcción del túnel entre avenida Italia y Centenario.

La avenida 18 de Julio en el año 2015 Foto: Google Street View

La avenida 18 de Julio en 2025 Foto: Google Street View

Rambla de Parque Rodó en 2015 Foto: Google Street View

Rambla de Parque Rodó en 2025 Foto: Google Street View

Antes del túnel en avenida Italia, año 2015 Foto: Google Street View

Túnel de avenida Italia, 2025 Foto: Google Street View

La cobertura actualizada también se extiende a ciudades del interior como Salto, Paysandú, Ciudad de la Costa y las avenidas de Maldonado, recalcó Google.

Google Street View “representa una herramienta fundamental para la promoción turística de Uruguay, ya que permite mostrar al mundo la riqueza natural, cultural, histórica y urbana del país a través de imágenes panorámicas de 360 grados. Gracias a esta tecnología, personas de cualquier parte del mundo pueden recorrer virtualmente nuestras ciudades, playas, pueblos, rutas y principales atractivos turísticos antes de decidir visitar el país”, dijo el ministro de Turismo, Pablo Menoni.