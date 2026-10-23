Trump dice que llamó al CEO de Google para pedirle que cambie el nombre del océano Atlántico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó jocoso en su discurso de campaña en Carolina del Sur que llamó al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, para pedirle personalmente que cambiara el nombre del océano Atlántico.

“Ya saben, ellos lo hicieron increíble con el Golfo”, detalló Trump, haciendo alusión al cambio en Google Maps al renombrar el Golfo de México como Golfo de América.

“Y le dije: ‘Sundar, estoy pensando en el Océano Atlántico. ¿Puedes encargarte de ello?‘. “No, no. Esta vez no lo voy a hacer. Con los océanos funciona diferente, señor”, le habría respondido el jefe de Google.

“Cubre muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso”, habría agregado Pichai, por lo que el mandatario estadounidense decidió “dejar pasar” de su idea por el momento, según quedó registrado por CBS.

President Trump said he called Google Maps and asked to rename the Atlantic Ocean.



“No, no, no. This time I'm not doing it ... oceans are different, sir," Google CEO Sundar Pichai replied, Trump said at a rally in South Carolina. The president said he was told the company would… pic.twitter.com/Sn2p7Idzmn — CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

"Nueva América"

Donald Trump sugiró semanas atrás que el estado de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América".

El presidente publicó una fotografía del perímetro del estado con el nuevo nombre, apenas días después de haber firmado una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América".

La imagen, publicada en su red Truth Social y compartida por la Casa Blanca en X, muestra el contorno del estado con la palabra "México" tachada en rojo y reemplazada por "América".

La fotografía retocada no añade ningún otro mensaje ni imagen.

Trump no puede cambiar legalmente el nombre de los estados

Según consignó la cadena CNN, Trump tiene la facultad de cambiar el nombre de accidentes geográficos en el Sistema de Información de Nombres Geográficos, pero no tiene la capacidad constitucional para cambiar legalmente el nombre de los estados ya que ese proceso tendría que realizarse dentro del propio estado.

Trump también utilizó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo.

Y recientemente sugirió que el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, y por donde pasa el 20 por ciento mundial del petróleo, debería renombrarse como estrecho de Trump.

Con información de EFE