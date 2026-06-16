Crisis de los autos eléctricos en China por el desecho de un millón de toneladas de baterías para 2030

China es el país con el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo y ahora se prepara para un problema que amenaza a toda esta industria. Se trata de la acumulación masiva de baterías desechadas cuando se termina su vida útil.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información estima que el volumen anual de baterías retiradas superará el millón de toneladas en 2030, una presión ambiental e industrial que ya empuja a Pekín a endurecer el control sobre reciclaje, reutilización y trazabilidad digital en toda la cadena.

La magnitud de los residuos expone el lado B del boom de los autos eléctricos en China. Y es que las baterías cuando dejan de ser útiles no tienen paradero. Frente a la creciente preocupación, las autoridades resolvieron atacar un conjunto de prácticas que describen como extendidas en el mercado: desmantelamiento ilegal, eliminación inadecuada de unidades usadas, productos de baja calidad fabricados con material desechado, fallas en el cumplimiento de normas de trazabilidad y operaciones comerciales sin licencia.

Entre los objetivos a largo plazo del gobierno chino está el retiro masivo de baterías de vehículos eléctricos e híbridos y ordenar la industria con más reglas, políticas públicas y normas técnicas, además de inspecciones conjuntas para supervisar el mercado.

El mecanismo de control que implementará Pekín para la trazabilidad digital

La base del plan en China es la tecnología, donde cada batería tendrá un identificador único para seguir su recorrido de punta a punta. En abril de 2026 se informó sobre el lanzamiento de una plataforma nacional de trazabilidad de baterías que asigna “códigos de identidad digital” a unidades individuales y permite rastrear flujos a lo largo de la cadena industrial.

La apuesta oficial apunta a elevar la responsabilidad de fabricantes y recicladores, y a cerrar espacios a la informalidad. Sin este control digital el sistema se vuelve más vulnerable a desvíos que pueden terminar en profundos daños ambientales.

El avance de las automotrices asiáticas en el mercado europeo

La crisis por el descarte no detiene la expansión comercial. En Alemania, BYD registró 6.169 vehículos en mayo, un 232% más que en el mismo mes del año anterior, y alcanzó una cuota de 2,6% del mercado. Dentro de ese salto, 4.290 fueron híbridos enchufables, con el Atto 2 DM-i como el más matriculado de su categoría en el mes.

BYD ha sido pionera en vehículos eléctricos en Uruguay. Foto: Archivo El País

Este avance convive con el problema de fondo que Pekín intenta anticipar: cuanto más crece el volumen y uso de vehículos eléctricos, más se acerca el momento en que una parte relevante de esas baterías pasará a ser residuo industrial. De aquí que la estimación de estos residuos para 2030 sea de más de un millón de toneladas, lo que refuerza el punto de intervención al respecto.