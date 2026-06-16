Cosmos se consolida como referente corporativo de Montevideo integrando oficinas, servicios y experiencias

Con residentes viviendo, empresas instalándose y nuevos servicios incorporándose de forma progresiva, Cosmos avanza en la consolidación de la visión que dio origen al proyecto: crear un lugar donde personas, empresas y servicios convivan de forma integrada. Ubicado entre las calles 26 de Marzo, Luis Bonavita y Sabat Pebet, en el corazón del Puerto del Buceo, el complejo combina ubicación estratégica, conectividad, infraestructura y calidad urbana en un entorno diseñado para acompañar las nuevas formas de vivir y trabajar.

Con más de 92.000 metros cuadrados desarrollados, Cosmos reúne oficinas corporativas de última generación, espacios de trabajo flexibles completamente equipados, residencias, locales comerciales, propuestas gastronómicas, servicios y estacionamiento para más de 700 vehículos. Un ecosistema concebido para que empresas y personas encuentren en un mismo lugar todo lo necesario para desarrollar su actividad, conectar con otros y disfrutar de una experiencia urbana más integrada.

“Cosmos fue concebido desde el inicio como un ecosistema urbano integrado, no como una suma de edificios independientes”, explica el arquitecto Ernesto Kimelman. “La idea fue reunir en una misma manzana aquello que normalmente aparece disperso en la ciudad: vivienda, oficinas, trabajo flexible, comercio, gastronomía, servicios, espacios médicos, estacionamiento y áreas de encuentro”.

Ese enfoque se apoya en el concepto de “ciudad de 15 minutos”, una idea urbanística que propone que las personas puedan resolver gran parte de su vida cotidiana a distancias cortas y sin depender permanentemente de un vehículo. En ese sentido, Cosmos busca ofrecer una experiencia completa dentro de un mismo entorno conectado.

Ernesto Kimelman y Eduardo Campiglia. Estefania Leal/Archivo El Pais

“La premisa fue muy simple: que una persona pueda vivir, trabajar y resolver sus necesidades cotidianas sin grandes desplazamientos”, señala Kimelman. “Pero además había una dimensión urbana: el proyecto buscó completar una pieza clave del Buceo, aportando continuidad, densidad, espacio público y vida durante más horas del día”.

El complejo se instala además en una zona que ya se consolidaba como uno de los principales focos corporativos y comerciales de Montevideo. Para los desarrolladores Cosmos no solo se inserta en esa transformación, sino que también busca profundizarla.

“El Buceo ya tenía una condición estratégica por la presencia del World Trade Center, Montevideo Shopping, la rambla y el Puerto del Buceo”, sostiene Kimelman. “Cosmos viene a completar esa condición, incorporando una manzana activa, abierta, con mezcla de usos, espacio público, servicios y arquitectura contemporánea”.

La apuesta por un modelo de usos mixtos responde, según los responsables del proyecto, a cambios profundos en la manera en que se viven las ciudades y se organizan las dinámicas laborales. “Durante mucho tiempo se separaron las zonas para vivir, trabajar, comprar o disfrutar. Eso generó desplazamientos, pérdida de tiempo y áreas que solo se activan en determinados horarios”, explica Eduardo Campiglia. “El uso mixto permite exactamente lo contrario: genera intensidad urbana, eficiencia, seguridad, diversidad y vida durante todo el día”.

En Cosmos esa lógica se traduce en una convivencia permanente entre residentes, colaboradores, visitantes y operadores comerciales. Las oficinas aportan flujo diario de personas; las residencias generan permanencia; la gastronomía y el comercio activan los espacios comunes; y los servicios completan la experiencia.

Plaza central que conecta Cosmos Flex, Cosmos Home y Cosmos Tower. Estefania Leal/Archivo El Pais

La escala del proyecto implicó también desafíos inéditos para el mercado local. “Construir más de 92.000 metros cuadrados en poco más de tres años exigió una coordinación técnica, logística, financiera y humana muy compleja”, señala Campiglia. “No se trataba solo de levantar una torre, sino de coordinar simultáneamente vivienda, oficinas, comercio, estacionamientos, áreas públicas, servicios e instalaciones”.

A eso se sumó otro desafío: mantener coherencia entre componentes con necesidades distintas. “La vivienda requiere privacidad y confort; las oficinas, eficiencia y flexibilidad; el comercio necesita visibilidad y circulación; y el espacio público debe generar calidad urbana. El gran trabajo consistió en lograr que todo eso funcionara como una unidad”, agrega.

El perfil de quienes ya comenzaron a instalarse en Cosmos refleja, según sus impulsores, nuevas demandas tanto del mercado residencial como corporativo. En vivienda, el proyecto atrae a personas que priorizan ubicación, conectividad, servicios y calidad de vida urbana. En oficinas, el interés proviene principalmente de empresas vinculadas a tecnología, consultoría, banca, salud y economía del conocimiento.

“Hoy las compañías necesitan infraestructura tecnológica, servicios, espacios colaborativos y amenities corporativos para atraer y retener talento”, afirma Kimelman. La torre corporativa incorpora auditorio, salas de reuniones y capacitación, espacios gastronómicos, y áreas de encuentro y esparcimiento que responden a esa nueva lógica de trabajo.

La sustentabilidad aparece como otro eje estructural del proyecto. Cosmos incorpora reutilización de agua de lluvia, gestión de residuos, criterios de eficiencia energética, espacios verdes e infraestructura para movilidad eléctrica. Además, la torre corporativa fue desarrollada bajo criterios asociados a certificación LEED.

Sin embargo, para los desarrolladores, la sostenibilidad excede lo ambiental. “Un edificio sustentable no es solo el que consume menos, sino el que mejora su entorno, activa la ciudad y perdura en el tiempo”, sostiene Kimelman.

“Hoy las personas no buscan solamente metros cuadrados: buscan experiencia, pertenencia y calidad de vida”, resume Campiglia. “La aspiración de Cosmos es esa: no ser solamente un conjunto de edificios, sino un lugar donde pasen cosas, donde la gente quiera estar, trabajar, vivir y encontrarse”.

