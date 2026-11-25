Sin anuncio previo, WhatsApp comenzó a habilitar en forma gradual entre sus usuarios los stickers con audio. Esta función, conocida técnicamente como Sound Stickers, permite que las tradicionales imágenes —tanto estáticas como animadas— dejen de ser mudas y pasen a reproducir un clip de sonido al ser tocadas.

La herramienta está disponible de forma paulatina para usuarios del programa beta en Android (versión 2.26.47.1) y en iOS a través de TestFlight (versión 26.46.10.70). Además, al igual que los chats convencionales, están protegidas con cifrado de extremo a extremo.

La posibilidad de crear stickers con audio ya estaba disponible con herramientas de terceros, como Sticker.ly o Stiksound; ambas son gratis.

Celular del sistema operativo iPhone siendo utilizado por una persona. Foto: ChatGPT

¿Cómo se crean los stickers con audio?

La creación se realiza de forma directa desde el editor integrado en WhatsApp, sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros. El procedimiento es el siguiente:

Abrir el editor: Ingresá a cualquier chat individual o grupal, tocá el ícono de emojis junto al campo de texto, seleccioná la pestaña de stickers y presioná en “Crear sticker”.

Seleccionar el contenido: Elegí una fotografía o un video corto desde la galería de tu celular.

Agregar el sonido: Presioná el nuevo ícono de ondas sonoras (o botón de audio) que aparece en la barra superior del editor. Si no aparece, es que todavía no se habilitó esa función para tu usuario, y deberás esperar.

Elegir la fuente de audio: Podés grabar tu propia voz en el momento, adjuntar un archivo de audio guardado en tu teléfono, conservar el sonido original (si partís de un video) o utilizar la biblioteca de efectos sonoros integrados de la app.

Ajustar y enviar: Recortá el fragmento de audio deseado, escuchá la vista previa y presioná enviar.

Si el sticker de WhatsApp tiene audio aparece un icono de sonido muteado que hay que tocar para escucharlo.

¿Cómo se escuchan en los chats?

Para evitar interrupciones molestas en los grupos, Meta diseñó una experiencia de reproducción muy cuidada: el sonido no se reproduce automáticamente al abrir el mensaje o la conversación. Y lo puede escuchar cualquier usuario, aunque todavía no tenga habilitada la función de creación de stickers con audio.

Cuando un sticker sonoro llega al chat, aparece acompañado por un pequeño ícono de volumen muteado o altavoz anulado sobre la imagen. El destinatario debe tocar deliberadamente el sticker para activar la reproducción del audio. El sonido se repite hasta tres veces a la par de la animación.

Celular con WhatsApp. Foto: Archivo El País.

Limitaciones técnicas y disponibilidad

Aunque se trata de una novedad interactiva, la herramienta nativa de WhatsApp cuenta con especificaciones y restricciones claras:

Duración máxima: Los stickers creados a partir de imágenes estáticas o archivos de audio admiten hasta 10 segundos de sonido. En cambio, aquellos generados desde videos conservan hasta 5 segundos del audio original o reemplazado.

Despliegue gradual: Su llegada se realiza por etapas. Actualizar la aplicación a la última versión disponible en las tiendas oficiales no garantiza la activación inmediata de la función en tu cuenta.

Reenvío y recepción: Aquellos usuarios que aún no tengan habilitado el botón para crearlos sí pueden recibir, guardar en favoritos y reenviar los stickers sonoros enviados por otros contactos.

La Nación/GDA