WhatsApp se actualiza con llamadas transferibles entre dispositivos, cancelación de ruido y video QuickHD

WhatsApp anunció la llegada de las llamadas y videollamadas en la página de WhatsApp Web, directamente desde el navegador sin necesidad de descargar una aplicación o extensión en las computadoras.

Según la empresa, se trata de una función "muy solicitada" que se habilita tanto para las conexiones individuales como grupales. Agregan que estas llamadas están cifradas de extremo a extremo y no cuentan con límites de tiempo, tal como la experiencia en celulares.

"Ya sea que estés en la universidad y compartas una computadora, que estés usando una computadora portátil de trabajo que no permite la descarga de aplicaciones o que simplemente prefieras usar tu navegador, puedes realizar una llamada sin salir del navegador en el que estás", explica WhatsApp.

El usuario podrá compartir pantalla, realizar reacciones y una pestaña con el historial completo de llamadas y favoritos.

Videollamada grupal en WhatsApp para computadoras. Foto: WhatsApp

Mejoras para todos los dispositivos

Además, WhatsApp incorpora la transferencia de llamadas, que permite mover una llamada grupal en curso de un dispositivo a otro sin interrumpirla, detalla la red de mensajería instantánea propiedad de Meta.

Presenta asimismo la "sala de espera" para ofrecer a los organizadores un mayor control sobre quién y cuándo se une a las llamadas y "QuickHD", que mejora la experiencia de vídeo con alta definición.

También la opción de cancelación de ruido, para reducir el ruido de fondo y permitir que la voz se escuche con claridad incluso en entornos ruidosos. Esta opción se puede administrar en cualquier momento en los ajustes de las llamadas.

Los cambios se implementarán de forma gradual y estarán disponibles para todos los usuarios próximamente.

EFE