WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos con Android e iOS desde agosto

La popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, WhatsApp, dejará de ser compatible con varios teléfonos móviles antiguos a partir de agosto del 2026. La empresa ha actualizado los requisitos mínimos de los sistemas operativos compatibles para garantizar mayor seguridad y soporte a las últimas funciones.

En consecuencia, WhatsApp solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o superior y en iPhone con iOS 15.1 o superior.

Esta medida implica que aquellos teléfonos que no puedan actualizar su sistema operativo a estos niveles dejarán de tener acceso a la aplicación y eventualmente podrían experimentar fallos como errores en el ingreso, envío o recepción de mensajes, e inestabilidad en su funcionamiento general.

Meta justifica esta decisión como parte de un proceso de modernización para mejorar la seguridad, estabilidad y permitir la incorporación de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial y funcionalidades avanzadas de comunicación.

Modelos de teléfonos que pierden soporte en WhatsApp

Entre los dispositivos afectados se encuentran varios modelos populares que fueron lanzados hace más de diez años y que ya no reciben actualizaciones oficiales de sus fabricantes.

En Samsung, la lista incluye:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite



En Motorola, el cambio afecta a:

Moto G

Moto E



En el caso de LG abarca:

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Nexus 4

G2 Mini



En Sony se verá afectada la línea Xperia Z, incluyendo:

Xperia Z

Xperia Z2

Xperia SP.



En Huawei, los modelos:

Ascend Mate

Ascend G740



A su vez, dentro de los dispositivos de Apple, la aplicación de mensajería seguirá funcionando únicamente en iphones que sean compatibles con iOS 15.1. Por lo que los modelos anteriores al iPhone 6, incluyendo a este, no podrán recibir nuevas actualizaciones de la aplicación.

Cambio. Iba a tratarse en el plenario del Senado el 13 de mayo, pero la ALAI pidió dar su postura.

Recomendaciones para usuarios con dispositivos afectados

Para evitar la pérdida de acceso y la posibilidad de perder conversaciones, se recomienda a los usuarios revisar la versión del sistema operativo de sus dispositivos móviles. Si no es posible realizar la actualización necesaria para seguir usando WhatsApp, la empresa aconseja realizar una copia de seguridad de los chats y datos almacenados.

Las copias se pueden hacer en Google Drive para teléfonos Android y en iCloud para dispositivos Apple.

Así, los usuarios podrán preservar sus conversaciones antes de que la aplicación deje de funcionar completamente en sus móviles. Esta transición es parte de un esfuerzo global de Meta para ofrecer una plataforma de mensajería con mayores capacidades tecnológicas y seguridad adaptada a los estándares actuales.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El Pais