Temas del día:
    Montevideo, T 24° H 58%
    AirEuropa
    Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
    SUSCRIBIRME AHORA

    ¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
    Suscribite al 50% OFF
    El País Vida Actual Tecnología

    Caída de Outlook hoy: sistemas de Microsoft vuelven a tener fallas a nivel global este 13 de noviembre

    El servicio de correo electrónico Outlook y otros sistemas de Microsoft siguen presentando fallas hoy viernes 13 de noviembre de 2026, según el sitio Downdetector. Esto dijo la empresa tecnológica.

    El País
    El País
    13/11/2026, 09:30
    Compartir esta noticia
    Agregar EL PAÍS como medio preferido en Google
    Agregar El País en
    Esta fotografía ilustrativa muestra el logotipo de Microsoft Outlook exhibido en un smartphone con el logo de Microsoft en otra pantalla de fondo.
    Esta fotografía ilustrativa muestra el logotipo de Microsoft Outlook exhibido en un smartphone con el logo de Microsoft en otra pantalla de fondo.
    Foto: Manan Vatsyayana/AFP.

    El programa informático y servicio de correo electrónico Outlook, de Microsoft, presentó problemas a nivel mundial este viernes 13 de noviembre, tal y como lo hizo el día anterior, cuando tuvo su primera caída en el sistema. Usuarios de todo el mundo reportan fallas y la imposibilidad de entrar al servicio de correo electrónico de Microsoft.

    El gigante tecnológico aseguró el jueves estar investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online a través de diversos métodos de conexión en las Américas.

    Qué pasó con Outlook: la explicación de Microsoft sobre la caída del mail

    "Puede encontrar más detalles en el centro de administración de Microsoft 365, bajo el identificador EX1550543", comunicó la empresa.

    La compañía estadounidense atribuyó la suspensión a una "carga elevada" en su infraestructura. El problema también afecta a la aplicación Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

    "Si bien estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema podría afectar a la conectividad con los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región", indicó la empresa el jueves.

    De acuerdo a Downdetector, que indicó el jueves que los reportes de error habían comenzado a las 14:30 de Uruguay, "continúan los problemas en Microsoft 365: Outlook y el correo electrónico son los más afectados, lo que repercute también en Teams, Copilot y otras aplicaciones".

    Los reportes de error con sistemas de Outlook continúan en el sitio Downdetector.
    Los reportes de error con sistemas de Outlook continúan en el sitio Downdetector.
    Foto: Downdetector.

    Usuarios reportan fallas para entrar a la aplicación en PC y smartphone, así como también fallas en enviar correos.

    Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras el escándalo por su romance con amante presuntamente espía

    ¿Encontraste un error?

    Reportar
    Te puede interesar