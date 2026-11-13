Caída de Outlook hoy: sistemas de Microsoft vuelven a tener fallas a nivel global este 13 de noviembre

El programa informático y servicio de correo electrónico Outlook, de Microsoft, presentó problemas a nivel mundial este viernes 13 de noviembre, tal y como lo hizo el día anterior, cuando tuvo su primera caída en el sistema. Usuarios de todo el mundo reportan fallas y la imposibilidad de entrar al servicio de correo electrónico de Microsoft.

El gigante tecnológico aseguró el jueves estar investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online a través de diversos métodos de conexión en las Américas.

"Puede encontrar más detalles en el centro de administración de Microsoft 365, bajo el identificador EX1550543", comunicó la empresa.

La compañía estadounidense atribuyó la suspensión a una "carga elevada" en su infraestructura. El problema también afecta a la aplicación Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

"Si bien estamos trabajando para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema podría afectar a la conectividad con los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región", indicó la empresa el jueves.

De acuerdo a Downdetector, que indicó el jueves que los reportes de error habían comenzado a las 14:30 de Uruguay, "continúan los problemas en Microsoft 365: Outlook y el correo electrónico son los más afectados, lo que repercute también en Teams, Copilot y otras aplicaciones".

Los reportes de error con sistemas de Outlook continúan en el sitio Downdetector. Foto: Downdetector.

Usuarios reportan fallas para entrar a la aplicación en PC y smartphone, así como también fallas en enviar correos.