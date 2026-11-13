Qué pasó con Microsoft: la explicación de la compañía sobre el apagón que paralizó Outlook

Microsoft descartó este viernes que la caída mundial de su servicio de correo Outlook se deba a una acción maliciosa y aseguró haber constatado los primeros "resultados positivos" en el proceso de recuperación.

El gigante tecnológico estadounidense atribuyó la suspensión, que se prolonga desde hace varias horas, a una "carga elevada" en su infraestructura. El problema también afecta a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", dijo la empresa y aseguró haber obtenido "resultados positivos en cuanto a la estabilidad de los servidores" tras aplicar ajustes. Sin embargo no precisó ningún plazo para restablecer completamente el servicio.

El gigante del software había indicado el jueves que las medidas para solucionar la incidencia no estaban funcionando "como se esperaba" y que buscaba alternativas.

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

Repercusiones internacionales y en organismos públicos

Usuarios de distintos sectores, incluidos organismos gubernamentales, informaron de que no podían comunicarse a través de Outlook.

En esta foto de ilustración se ven un logotipo de Microsoft Outlook y Teams en un teléfono celular en Tokio el 13 de noviembre de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

El fallo se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África.

Uno de los países afectados fue Nueva Zelanda, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft".

"Esto también afecta a todas las embajadas, consulados y oficinas de representación de Nueva Zelanda en todo el mundo", informó.

Esta fotografía ilustrativa muestra el logotipo de Microsoft Outlook exhibido en un smartphone con el logo de Microsoft en otra pantalla de fondo. Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría "un impacto significativo" debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas", pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

"Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad", afirmó entonces la empresa en X.

"Estamos examinando a fondo todas las vías para reducir el impacto", añadió la empresa en una serie de mensajes sobre la evolución de la avería y sus esfuerzos para restablecer plenamente el servicio.

Los últimos mensajes de Microsoft sobre el problema con Outlook y Teams

"Las acciones de recuperación están en curso en toda la infraestructura de Microsoft 365 afectada y avanzan por fases. Estamos viendo mejoras incrementales en varias cargas de trabajo, pero la salud del servicio sigue siendo variable y la capacidad aún no ha regresado completamente a la línea base. Para proteger el correo retrasado, hemos extendido la ventana de tiempo de espera de correo electrónico a 48 horas mientras continúa el procesamiento de colas y el backlog", dice el último mensaje emitido por la empresa en su cuenta de X.

Recovery actions are ongoing across affected Microsoft 365 infrastructure and progressing in phases. We’re seeing incremental improvement in several workloads, but service health remains variable and capacity has not yet fully returned to baseline. To protect delayed mail, we’ve… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Con información de AFP