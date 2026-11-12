Outlook caído: reportan fallas a nivel mundial de Microsoft 365
Status, downdetector Outlook, Outlook caída son algunas de las búsquedas que los internautas le están realizando a Google.
Outlook, de Microsoft, se cayó pasado el mediodía de este jueves 12 de noviembre. Usuarios de todo el mundo reportan caídas y la imposibilidad de entrar al servicio de correo electrónico de Microsoft.
De acuerdo a Downdetector, los reportes de error comenzaron a las 14:30 de Uruguay. Usuarios reportan fallas para entrar a la aplicación en pc y smartphone, así como también fallas en enviar correos.
La cuenta de X de Microsoft 365 Status publicó que se encuentran investigando los reportes de error, especialmente en el continente americano. Y agregó: "Estamos trabajando para mitigar el impacto y hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región".
While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
En Uruguay en las últimas horas se dispararon las búsquedas en Google sobre "Outlook", consultando específicamente por la caída del servicio: "Outlook caído", "Downdetector outlook", "Outlook down", "caída de Outlook", "problemas Outlook hoy" y más consultas.
¿Encontraste un error?