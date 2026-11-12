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    El País Vida Actual Tecnología

    Outlook caído: reportan fallas a nivel mundial de Microsoft 365

    Status, downdetector Outlook, Outlook caída son algunas de las búsquedas que los internautas le están realizando a Google.

    El País
    El País
    12/11/2026, 15:33
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    Una persona sostiene un celular que muestra el inicio de pantalla de Outlook.
    Una persona sostiene un celular que muestra el inicio de pantalla de Outlook.
    Foto: ChatGPT.

    Outlook, de Microsoft, se cayó pasado el mediodía de este jueves 12 de noviembre. Usuarios de todo el mundo reportan caídas y la imposibilidad de entrar al servicio de correo electrónico de Microsoft.

    De acuerdo a Downdetector, los reportes de error comenzaron a las 14:30 de Uruguay. Usuarios reportan fallas para entrar a la aplicación en pc y smartphone, así como también fallas en enviar correos.

    Caída de Microsoft 365
    Caída de Microsoft 365
    Foto: Captura Downdetector

    La cuenta de X de Microsoft 365 Status publicó que se encuentran investigando los reportes de error, especialmente en el continente americano. Y agregó: "Estamos trabajando para mitigar el impacto y hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región".

    En Uruguay en las últimas horas se dispararon las búsquedas en Google sobre "Outlook", consultando específicamente por la caída del servicio: "Outlook caído", "Downdetector outlook", "Outlook down", "caída de Outlook", "problemas Outlook hoy" y más consultas.

    Búsquedas en Google sobre "Outlook"
    Foto: Captura de Google Trends
    Búsquedas sobre Outlook
    Búsquedas sobre Outlook
    Foto: Captura de Google Trends

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