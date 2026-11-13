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    El País Mundo

    Investigan el origen de la interrupción en los servidores y herramientas de Microsoft

    Técnicos de la compañía implementan reinicios y cambios de configuración para restablecer la operatividad normal tras un pico masivo de reclamaciones globales.

    13/11/2026, 02:25
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    CHICAGO, ILLINOIS - 12 DE NOVIEMBRE: En esta ilustración fotográfica, se muestra una página de inicio de sesión de Microsoft Outlook en una computadora, el 12 de noviembre de 2026, en Chicago, Illinois. Microsoft informó hoy de una interrupción generalizada que impidió a los usuarios acceder a Outlook, Teams y otros servicios de la compañía. (Ilustración fotográfica de Scott Olson/Getty Images) (Foto de SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
    Sin acceso. Página de inicio de sesión de Microsoft Outlook
    Foto: AFP fotos

    Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, sufrieron este jueves una caída global, informó la compañía. Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo, vio como sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

    Primero, la tecnológica reconoció haber identificado fallas en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendió.

    “Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región”, escribió la propia compañía en un mensaje en X.

    Según explicó, una parte de la infraestructura en “múltiples regiones” ha experimentado una “carga elevada”, que se ha traducido en errores de conectividad.

    El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró un pico de reclamaciones en torno a las 15:00 hora de Uruguay en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams, y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

    El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento. “Estamos probando un cambio de configuración para abordar un problema que está causando que los servidores fallen en las verificaciones automáticas de salud y se vuelvan no disponibles. En paralelo, hemos iniciado un reinicio de todos los servidores afectados y estamos monitoreando la salud a medida que regresan al servicio”, apuntó en su última publicación en X.

    Con información de EFE y AFP

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