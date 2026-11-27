Abril Farolini tenía 11 años cuando vio en el informativo un anuncio que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su vida. En Florida, su departamento natal, se iba a dictar un curso introductorio de bandoneón y sus padres le preguntaron si quería probar el instrumento. Hasta entonces había estudiado guitarra en una escuela de música, a la que asistía motivada, sobre todo, por sus amigos y la merienda: “Chocolatada y pan con dulce de leche, con posibilidad de repetir”, recuerda entre risas.

Del bandoneón no sabía prácticamente nada. Las clases eran una vez al mes y duraban cuatro horas, un tiempo que podía resultar tedioso para una niña de su edad. Pero algo sucedió en aquel primer acercamiento. “El recuerdo que tengo es que, para mí, eran 15 minutos; no eran cuatro horas”, cuenta a El País. Hoy tiene 25 años, una carrera vinculada a la salud que no ejerce y una vida dedicada a la música.

A Sandra González (26), en cambio, el sonido del bandoneón la acompañó desde la infancia. En su casa, en Tacuarembó, el tango era parte de la cotidianeidad y su padre, bandoneonista y profesor, la introdujo en ese universo. Empezó a cantar a los 11 años y, tres años después, surgió un proyecto familiar: formar un dúo con su hermano, que estudiaba bandoneón.

El plan prosperó a medias. Su hermano abandonó el instrumento y ella, que en un solo día consiguió aprenderse un tema, terminó ocupando su lugar. Desde entonces, nunca dejó de tocar y encontró también en el bandoneón la posibilidad de acompañar su propia voz.

Alejandra Genta (52) recorrió otros caminos musicales antes de encontrarse con el bandoneón. Descendiente de una familia de músicos, empezó a estudiar piano a los 7 años, pasó luego al saxofón y construyó una extensa trayectoria como instrumentista. Aunque desde pequeña sacaba tangos de oído, recién a los 42 años decidió aventurarse en el estudio del instrumento más emblemático del género. “Las primeras palabras que me vienen a la cabeza son amor e inconsciencia. Si lo pensaba mucho, no agarraba el bandoneón. Bendita inconsciencia”, dice con humor.

Un traje a medida

Los tres recorridos confluyen hoy en Bandoneonas, un ensamble que hizo de sus diferencias generacionales, geográficas y musicales parte de su identidad artística.

La historia del grupo comenzó a gestarse en diciembre de 2018, durante el primer Encuentro de Bandoneones de Montevideo, en el Teatro Solís. Había mujeres entre el público, pero ninguna tocando en el escenario. El bailarín e investigador Martín Borteiro impulsó entonces la creación de una agrupación de bandoneonistas mujeres. El proyecto nació en 2019 como cuarteto, con Verónica Rumbo, Alejandra Genta, Sandra González y Abril Farolini, y posteriormente adquirió su actual formato de trío.

Mañana, a las 20.00, se presentarán en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, en un concierto que reunirá buena parte del trabajo de los últimos años.

Allí adelantarán parte de las nueve piezas que grabaron en el estudio Lima Records junto a Gerardo Alonso. Para el cierre de un año marcado también por su gira por Colombia, tocarán con invitados en una puesta circular, con una iluminación pensada para esa disposición.

Pero encontrar una sonoridad propia no fue una tarea inmediata. Cuando empezaron a tocar juntas, uno de los mayores desafíos fue conseguir arreglos para una formación poco habitual en el tango. Algunos los compraron, otros los encargaron especialmente y, con el tiempo, las propias integrantes comenzaron a adaptarlos.

“Al principio, no había mucha chance de ponernos selectivas, de decir esto sí o esto no. Trabajábamos con el repertorio que íbamos consiguiendo”, recuerda Farolini.

Se conocieron en el Encuentro de Bandoneones de Montevideo. Foto: Mariana Larroba

El crecimiento individual de estas músicas y las posibilidades expresivas que descubrieron al tocar juntas fueron modificando aquellos primeros arreglos. Genta compara ese proceso con la confección de un traje a medida: las obras se fueron adaptando a las características de las intérpretes y a las inquietudes del grupo.

Aunque el bandoneón constituye el eje de la propuesta, no siempre suenan los tres instrumentos sobre el escenario. Por momentos, el espectáculo adquiere un carácter íntimo, con la voz de González acompañada por un solo bandoneón; en otros, la sonoridad se expande con el saxofón barítono de Genta. En ese entramado conviven tangos, valses y milongas, con obras como “El día que me quieras”, “Por una cabeza”, “La puñalada”, “La cumparsita” y “Quejas de bandoneón”. El repertorio incluye composiciones de Piazzolla, Aníbal Troilo y Mariano Mores, pero también recupera obras de mujeres que dejaron su huella en la historia del género.

A ese repertorio se sumó recientemente una composición de Genta. La idea surgió durante una prueba de sonido, mientras tocaba unas notas para probar el micrófono. Una frase musical llamó su atención y, más tarde, sentada al piano, empezó a desarrollarla. Así nació un candombe que el grupo estrenó en Colombia, durante su primera gira internacional.

En octubre, las tres recorrieron distintas ciudades durante dos semanas y ofrecieron nueve conciertos. Para González, además, fue la primera vez que viajaba en avión. Las sorprendieron la familiaridad del público con el repertorio rioplatense y la respuesta a una propuesta que lleva el tango hacia otras posibilidades sonoras.

Hubo también una pregunta que se repitió: “¿Ustedes son familia?” La respuesta de las músicas era siempre la misma: “No, pero sí”.

La complicidad que percibieron los espectadores es fruto de años de trabajo. González sigue viviendo en Tacuarembó y viaja a Montevideo para ensayar. Sus compañeras destacan que nunca faltó a un ensayo. Ni siquiera la pandemia interrumpió el proyecto: las reuniones pasaron a la virtualidad y siguieron trabajando en nuevos planes.

Conexión emocional

El vínculo de cada una con el bandoneón tiene sus particularidades. Farolini bromea con que es su hijo. Cuando sale a la calle sin llevarlo en la espalda, se siente demasiado liviana. Lo que la cautivó desde el principio fue su timbre, la profundidad de un sonido ante el que nunca pudo permanecer indiferente. “Pasa a ser una extensión, pasa a ser la cotidianidad, la rutina, un compañero”, explica.

Para González, el instrumento es el vehículo de una sensibilidad que también encuentra en el canto. “El bandoneón por sí solo no puede sonar, y yo, por mí sola, no puedo transmitir lo que siento”, reflexiona. “Es esa conexión emocional en la que yo lo necesito a él y él me necesita a mí para existir”, agrega.

Genta, por su parte, reparte sus horas de estudio entre el bandoneón, el saxofón y el piano, al que vuelve ahora para componer. También disfruta de compartir un proyecto con músicas que tienen la mitad de su edad. “Para mí, que soy una música de años, es una gran felicidad tocar con estas mujeres tan jóvenes y tan grandes músicas”, expresa.

Las tres saben que su presencia en el escenario contribuye a ampliar el imaginario del tango, aunque aspiran a que llegue el día en que ser mujer y hacer tango deje de ser una singularidad.

Genta recuerda que, cuando empezó su carrera como saxofonista, era habitualmente la única mujer en las bandas que integraba. Desde entonces, reconoce, el panorama cambió considerablemente, aunque todavía queda camino por recorrer.

Mucho antes, a comienzos de los años veinte, la argentina Paquita Bernardo se abrió paso con el bandoneón en un ambiente dominado por varones. Había empezado estudiando piano en el conservatorio y llegó a presentarse con su propio sexteto en el Café Domínguez de Buenos Aires, con un joven Osvaldo Pugliese al piano. Compuso tangos como “La enmascarada”, que grabó Carlos Gardel, y cruzó el Río de la Plata para tocar en la confitería 18 de Julio de Montevideo.

No reniegan de esa conversación ni de la responsabilidad de dar visibilidad a las instrumentistas que las precedieron. Celebran, precisamente, que una niña pueda sentarse hoy entre el público, ver a tres mujeres tocando el bandoneón y no encontrar nada extraordinario en ello.

Después de siete años de trabajo compartido, las tres siguen descubriendo posibilidades en un instrumento al que llegaron por caminos diferentes. Ninguna imagina hoy su vida musical sin él. Cada una conserva su manera de sentir, interpretar y habitar el tango. En esa diversidad reside la riqueza de Bandoneonas: tres historias que, al abrirse los fuelles, encuentran una respiración común.