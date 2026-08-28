Pozo canadiense: el sistema de climatización que aprovecha el subsuelo para enfriar y calefaccionar el hogar

El uso de sistemas de acondicionamiento térmico en los hogares representa una porción sustancial del gasto en electricidad a lo largo de las distintas estaciones. Frente a este desafío de eficiencia, el pozo canadiense se consolida como una alternativa ecológica orientada al ahorro energético en el hogar.

Esta tecnología aprovecha la temperatura constante del terreno profundo para regular el ambiente de las habitaciones, disminuyendo de forma considerable la dependencia de los equipos de aire acondicionado tradicionales y las estufas de alto consumo.

Qué es el intercambiador de calor tierra aire y cómo regula la temperatura

Conocido técnicamente como intercambiador de calor tierra aire, la tecnología fundamenta su rendimiento en la inercia térmica del subsuelo. A diferencia del aire de la superficie, cuyas temperaturas oscilan marcadamente entre el día y la noche o según los cambios de estación, el terreno a cierta profundidad mantiene una estabilidad térmica notable. Una red de tuberías bajo tierra hace circular el aire del exterior, permitiendo que absorba o ceda calor antes de ser introducido al interior de la estructura.

Durante los meses de verano, el aire exterior caliente recorre los conductos enterrados y pierde temperatura al tomar contacto con las paredes del tubo refrigeradas por la tierra. En invierno se produce la dinámica inversa: el aire exterior frío se atempera en su paso subterráneo antes de ingresar a las habitaciones. Este mecanismo no busca sustituir del todo a los artefactos térmicos convencionales, sino moderar las exigencias operativas y garantizar una elevada eficiencia térmica.

Esquema de funcionamiento de pozos canadienses en un hogar. Foto: ChatGPT/Energiaonline.

Según detalló el portal especializado Think Big, la clave del éxito del sistema radica en la capacidad natural de la tierra para actuar como un amortiguador de temperatura. Los niveles térmicos bajo el suelo varían según la región geográfica, la composición del terreno y la profundidad de la instalación. Cuanto mayor es la profundidad, menores tienden a ser las oscilaciones térmicas.

Además, debido a que no requiere un ciclo de refrigeración compresivo, la energía demandada para operar este intercambio es sumamente reducida. Determinados modelos únicamente requieren ventiladores eléctricos para forzar el flujo del aire y lograr una óptima distribución interna.

Viabilidad técnica de la climatización sustentable en proyectos edilicios

La posibilidad de implementar un pozo canadiense en una propiedad exige una evaluación técnica previa del terreno y un espacio exterior adecuado para colocar la red de tubos. Los ingenieros y técnicos a cargo deben definir parámetros clave como la longitud, el diámetro y la profundidad de los caños, sumado a la tasa de rotación del aire y la demanda térmica de los espacios.

Expertos coinciden con que es mucho más económico incorporar un pozo canadiese en la fase inicial de la construcción de un hogar. Foto: Canva.

Los expertos del sector arquitectura sugieren proyectar esta solución de climatización sustentable durante la fase inicial de diseño del inmueble. Incorporar las perforaciones y el montaje de los conductos durante la obra bruta resulta notablemente más económico que intentar adaptar la infraestructura sobre una construcción ya finalizada.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.