¿Para qué sirve el limón seco? Los usos sorprendentes en la cocina y el hogar que pocos conocen

El limón es un ingrediente típico en toda cocina, pero cuando se seca suele terminar en la basura. Sin embargo, el limón seco aún conserva una considerable cantidad de nutrientes y propiedades que pueden aprovecharse tanto en la cocina como para la limpieza del hogar.

Además de sus beneficios útiles, un limón que se ha secado sigue aportando fibra, calcio, potasio y vitamina C, la cual refuerza el sistema inmunológico.

Reutilizar el limón seco, por tanto, no sólo aporta beneficios para la salud, sino que también contribuye a reducir el desperdicio de alimentos, promoviendo la cocina sustentable.

Cómo usar el ácido cítrico como desinfectante y limpiador natural

Aún cuando se secó, el limón sigue conteniendo ácido cítrico, fundamental para limpiar, desinfectar y eliminar olores desagradables. Por ejemplo, colocar un limón seco en un recipiente dentro de la heladera ayuda a neutralizar olores.

También es posible hervir rodajas de limón seco en agua para obtener un limpiador natural, efectivo para remover suciedad y grasa pegada en distintas superficies.

Beneficios del limón seco para la salud

En tanto sus propiedad para la salud, la cáscara conserva propiedades antivirales que pueden ayudar a prevenir la gripe, aportando un beneficio extra cuando se reutiliza.

Mate con rodajas de limón seco. Foto: Canva

También hay quienes aprovechan el limón seco en el mate, añadiendo rodajas directamente a la yerba. Esto le brinda un sabor cítrico que muchas personas prefieren.

De esta forma, se maximiza el potencial del limón, otorgándole distintos usos aparte de su naturaleza para ser ingerido.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.